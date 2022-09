Qué implicaciones tiene que el rey Juan Carlos acuda al funeral de la reina Isabel II

Don Juan Carlos estará en Londres el próximo lunes 19 durante la celebración del funeral de la reina Isabel II. Así lo confirmó ayer la Casa del Rey al anunciar que los reyes eméritos habían comunicado "la intención de atender la invitación" cursada desde el departamento británico de Exteriores.

Desde Zarzuela se informó de que la embajada de España en el Reino Unido había recibido una nota verbal del Ministerio de Asuntos Exteriores británico donde se invitaba al funeral a Felipe VI y a la reina Letizia, así como al anterior jefe del Estado y a su esposa, la reina Sofía.

Los reyes Felipe y Letizia aceptaron de inmediato la invitación y por la tarde se conoció la "decisión personal" del rey Juan Carlos I y la reina Sofía para asistir a las honras fúnebres de Isabel II, prima del rey emérito.

Primera vez juntos en un acto público

El hecho de que don Juan Carlos acuda el día 19 a la Abadía de Westminster para asistir junto a la reina Sofía al funeral de la reina de Inglaterra, supondrá un acontecimiento de alto valor mediático.

De coincidir allí, será la primera vez que veamos al rey Juan Carlos en un acto público junto a su hijo, Felipe VI, desde el funeral con motivo de la muerte de la infanta Pilar, tras su decisión de fijar su residencia permanente en Abu Dabi, Emiratos Árabes.

Invitados los ex jefes de Estado y sus cónyuges de varios países

Reino Unido ha invitado a jefes de Estado, así como a ex jefes de Estados y sus esposos o esposas. Esto engloba, sin duda, a don Juan Carlos y doña Sofía, igual que en otros países se ha enviado la invitación a los antiguos reyes belgas, Alberto y Paola, o a Beatriz de Holanda, que fue reina del país.

Buena relación diplomática y personal con la Casa Real británica

Cabe tener en consideración que la relación entre la Casa Real española y la Casa Real británica es muy estrecha, ya que están unidas por lazos familiares, tanto por parte del rey Juan Carlos, que es primo de Isabel II, como por doña Sofía, vinculada familiarmente al esposo de la soberana británica, el duque de Edimburgo, fallecido en 2021.

Desde Casa Real son conscientes de que no pueden evitar que don Juan Carlos asista al funeral e insisten en que la decisión de asistir es algo de carácter personal. Sin embargo, se hace hincapié en que, por parte de España, los representantes serán el rey Felipe VI y la reina Letizia.

Demanda de acoso por Corinna Larsen

Actualmente, Don Juan Carlos no tiene ninguna causa judicial pendiente en España, pero en Londres todavía se estudia si continúa adelante la demanda por acoso que interpuso contra él su ex compañera, Corinna Larsen. En cualquier caso, se trata de una demanda de carácter civil, no penal.