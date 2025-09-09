Qué implica el embargo de armas de España a Israel que el Gobierno va a aplicar de manera "urgente"

Este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció una batería de medidas inmediatas contra el "genocidio" de Israel en Gaza, como el embargo de armas.

Las medidas anunciadas han tenido un claro impacto en la relación que guardan ambos países y a pesar de que no se ha llegado a la total ruptura de relaciones diplomáticas, es cierto que el Gobierno de Netanyahu ha reaccionado con una dura respuesta a la decisión de España.

No solo ha prohibido la entrada al país a la vicepresidenta segunda del Gobierno Yolanda Díaz y a la ministra de Juventud Sira Rego, sino que además ha acusado a España de estar practicando un "antisemitismo institucionalizado".

En cambio, la medida ha sido aplaudida por Hamás, que ha pedido a otros países que sigan el ejemplo de España al considerarlo como "un importante paso político y moral".

Por su parte, Sánchez ha advertido que no descarta tomar nuevas decisiones en la lucha contra el genocidio en Gaza. "Haremos aún más si hace falta, porque es un imperativo moral y una obligación legal", ha garantizado el presidente.

Asimismo, Sánchez ha insistido en que lo que está sucediendo en La Franja es un "una de las etapas más negras del siglo XXI" y ha vuelto a pedir a la Unión Europea que suspenda el acuerdo de asociación con Israel. "No sé a qué está esperando Europa a suspender ese acuerdo", ha señalado en un acto en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) celebrado este lunes.

Implicaciones directas

En cualquier caso, el embargo de armas a Israel tiene una serie de implicaciones directas, como el cese de exportaciones e importaciones; la prohibición del paso de barcos o aviones que transporten armas o similares hacia Israel y viceversa; la retirada y la no concesión de licencias, entre otros.

El embargo afecta especialmente a futuras operaciones y su incumplimiento puede acarrear sanciones económicas para aquellas empresas y particulares que no sigan la norma, ya que desde este mes el embargo español a Israel queda recogido oficialmente en un real decreto ley.