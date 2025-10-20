Con qué horario se quedaría España si acabase con el cambio de hora, tal y como propone Pedro Sánchez

Pedro Sánchez ha anunciado este lunes que el Gobierno de España va a hacer valer el voto mayoritario en contra el cambio de hora en el Consejo Europeo. El presidente ha dicho que los dos cambios de hora que se producen al año en España no suponen un ahorro energético y que él ya no le ve sentido.

Por otro lado, ha dicho que lo que sí dice la ciencia sobre el cambio de hora es que trastocan los ritmos biológicos. La petición de acabar con el cambio horario se planteará formalmente este lunes en la reunión del Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía a la que asisten los ministros con estas competencias de los Veintisiete.

Fuentes del Gobierno han reiterado los argumentos expuestos por Sánchez para que no haya cambio de hora en la Unión Europea y han subrayado que en España el 66 % de la población está a favor de ello.

¿Qué horario se quedaría España?

Em 2018, la Comisión Europea propuso acabar con los cambios de hora. La decisión se produjo tras una consulta ciudadana en la que participaron 4,6 millones de personas, con un 84% a favor de terminar con los cambios.

En 2019, el Parlamento Europeo respaldó ampliamente esta postura con el 63% de los votos. Sin embargo, la decisión final quedó paralizada por la falta de consenso entre los Estados: es necesaria una mayoría cualificada en el Consejo para que salga adelante.

En esa consulta, España no llegó a decidir a qué huso horario optaría. No hay consenso claro en nuestro país sobre si quedarse con el horario de invierno fijo, el horario de verano fijo, o cambiar al huso natural y dejarlo fijo.

Una encuesta realizada por el CIS en noviembre de 2018 reflejó que el 65% de los encuestados se manifestaba a favor de mantener el horario de verano.

La planificación actual acaba en 2026

"El cambio de hora estacional está regulado a nivel europeo y se realiza de forma obligatoria y simultánea en todos los Estados miembros.

La Comisión Europea fija el calendario de los cambios cada cinco años. La planificación actual finaliza en el año 2026 (incluido), por lo que se abre una ventana de oportunidad para volver a plantear el fin de esta práctica", señalan desde el Ejecutivo.