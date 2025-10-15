Por qué el Gobierno deja más desprotegido el aborto al incluirlo en la Constitución: "Dejaría de ser un derecho fundamental"

"Algo que hasta ahora era un derecho fundamental, deja de serlo", así de tajante se muestra Miguel Presno Linera, catedrático en Derecho constitucional, en declaraciones a Onda Cero. Es el resumen que hace de la reforma que plantea el Gobierno para blindar el derecho al aborto en la Constitución. Una modificación de la Carta Magna que ha sido planteada por el Ejecutivo mediante el artículo 167, que recoge que todos "los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras". Es decir, las tres quintas partes del Congreso y las tres quintas partes del Senado.

Para llevar a cabo la reforma, el Gobierno propone incluir un nuevo apartado en el artículo 43 de la Constitución, relativo al derecho a la protección de la salud. Siendo así, el texto quedaría de la siguiente manera: "Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres".

La propuesta llega para hacer de la Constitución un "escudo" para el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y "evitar retrocesos" ante la "ola reaccionaria", según declaró este martes la ministra de Igualdad, Ana Redondo, al término de la reunión del Consejo de Ministros.

Considerado un derecho fundamental

Sin embargo, varios expertos en derecho constitucional advierten que con esta nueva medida el derecho al aborto quedaría más desprotegido. "En la actualidad, la interrupción voluntaria del embarazo está entendida como parte del derecho fundamental del artículo 15 de la Constitución, en la parte que garantiza la integridad física y moral" de las personas, explica el catedrático en Derecho constitucional Miguel Presno Linera en declaraciones a Onda Cero.

"Así lo ha entendido tanto el legislador como el Tribunal Constitucional que, en dos sentencias, reconoce que la libertad de la mujer respecto a la decisión de la continuación de su embarazo forma parte del artículo 15 de la Constitución". Por tanto, "aunque no aparezca mencionado expresamente en el artículo 15, una de las facultades que protege es que la mujer pueda decidir con libertad acerca de la continuación de su embarazo".

Garantizado a través del recurso de amparo

El hecho de que el aborto se entienda como parte del derecho fundamental del artículo 15, implica que "en la actualidad esté garantizado a través del recurso de amparo", apunta Presno. Este recurso, según recoge el Tribunal Constitucional, "ofrece protección frente a las vulneraciones de los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29 y 30.2 de la Constitución".

Otro de los beneficios de los que actualmente goza el aborto es que "al ser un derecho fundamental, tiene que ser regulado a través de una ley orgánica, por lo que sería más difícil conseguir una mayoría para modificar la ley", ya que requiere de mayoría absoluta.

Cabría la posibilidad de una mayor limitación de las libertades de la mujer

En cambio, Presno advierte que con la reforma que plantea el Gobierno a partir del artículo 43, "algo que hasta ahora es considerado un derecho fundamental, deja de serlo". Este hecho "tendría cierta relevancia simbólico-política" y además dejaría de estar protegido por el recurso de amparo.

Con la modificación del artículo 43, el aborto se tendría que legislar a través de legislación ordinaria en vez de orgánica. Además, según señala el catedrático, "cabría la posibilidad de una mayor limitación de las libertades de la mujer porque ya no sería un derecho fundamental". Por tanto, en ese caso el aborto "estaría menos protegido porque pasa de ser derecho fundamental a ser un principio rector de la política social y económica (…) Se le podrían poner más límites".

Críticas al PSOE

En consonancia con lo defendido por el catedrático Miguel Presno, la que fuera líder de Podemos y titular de Igualdad, Irene Montero, ha reprochado al PSOE que su "política de titulares es un peligro" después de afirmar que con la reforma del artículo 43, "en lugar de blindar el aborto, lo dejan más desprotegido". Montero ha lamentado que "las mujeres no podemos pagar con nuestros derechos" la campaña electoral del PSOE.