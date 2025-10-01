Qué fue de Ángela Rodríguez 'Pam', la número dos de Irene Montero en Igualdad

La andadura de Ángela Rodríguez 'Pam' en el Gobierno como secretaria de Estado de Igualdad finalizó en un contexto algo convulso a causa de las reestructuraciones políticas tras las elecciones generales.

Tras su cese en noviembre de 2023, la que fue número dos de la exministra Irene Montero se ha mantenido ligada a la política, aunque desde un perfil bajo, siendo asesora política del gobierno del Ayuntamiento de Parla. Un cargo que lleva asumiendo desde el año 2019 hasta la fecha, según la información disponible en su perfil de 'LinkedIn'.

Un camino marcado por diversas polémicas

Su paso por la política española estuvo marcado por diversas polémicas, como su participación en la elaboración de la conocida y controvertida Ley del 'solo sí es sí'.

En la actualidad, Rodríguez recibe una cuantía de unos 7.500 euros mensuales en forma de pensión, según informa el diario 'La Razón'. El artículo 6 de la Ley de Altos Cargos, de acuerdo con el citado medio, recoge que quienes tengan reconocido el derecho a pensión podrán percibirla durante un periodo máximo de dos años. Por tanto, se prevé que en noviembre de 2025 finalice este ingreso mensual para Rodríguez.

Trayectoria de 'Pam': defensa de la igualdad y del colectivo LGTBI

Echando la vista atrás, la trayectoria política de Rodríguez 'Pam' siempre estuvo muy marcada por la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, así como del colectivo LGTBI.

Tuvo sus comienzos en Podemos Galicia como secretaria de Coordinación e Igualdad de la federación gallega en 2015. Años después, en 2020, dio el salto a la política nacional integrándose en el gabinete del Ministerio de Igualdad, dirigido entonces por Irene Montero. Un año después fue nombrada secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género hasta su cese en 2023.