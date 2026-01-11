Qué es la figura del suplicatorio que Feijóo quiere reformar para que ningún político "esquive la Justicia"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado durante su intervención en la 28ª reunión interparlamentaria celebrada en A Coruña que su intención es reformar la figura del suplicatorio para que "ningún político pueda esquivar a la Justicia".

En un momento en el que el líder popular ha hablado de lo "excepcional" que es que un ministro en el ejercicio de sus funciones esté en la cárcel, refiriéndose a José Luis Ábalos, Feijóo ha asegurado que "la historia no amnistiará al sanchismo", en una clara comparación con la ley de Amnistía, que ha puesto en libertad a altos cargos condenados por el procès.

"Vamos a reformar el suplicatorio para que no pueda traducirse en el sobreseimiento definitivo y archivo de ningún delito", ha proclamado Feijóo al tiempo que ha recordado los casos de corrupción que rodean al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha advertido que "las urnas serán su condena".

Según el líder de la oposición, España vive "la corrupción en todas sus modalidades", por eso ha puesto el foco en la "regeneración política" y el cambio que pide "la mayoría de los españoles". "España tiene un Gobierno que ha querido normalizar lo inaceptable", ha lamentado.

Qué es y en qué leyes aparece

El suplicatorio es el permiso que un juez pide al Congreso u otro órgano legislativo para poder actuar contra un diputado amparado por la inmunidad. La solicitud llega a la Cámara, la Mesa la tramita y la remite a la Comisión de Estatuto de los Diputados antes de ser votada en pleno.

Si se aprueba, la causa sigue adelante; si se rechaza, la causa queda archivada sin posibilidad de reabrirse en un futuro. Como Feijóo asegura que Sánchez está abonado "a la teoría del lawfare", considera que podría convencer a sus socios para votar en contra de un suplicatorio en una causa contra él.

En estos momentos, la figura del suplicatorio aparece en el artículo 754 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que indica que "si el Senado o el Congreso negasen la autorización pedida, se sobreseerá respecto al senador o diputado a Cortes; pero continuará la causa contra los demás procesados".

Por su parte, el artículo 7 de Ley sobre jurisdicción y procedimientos especiales en las causas contra senadores y diputados señala que "si se deniega un suplicatorio, la causa penal ha de ser archivada sin que pueda reabrirse en un futuro cuando el parlamentario cese en el cargo".

Es probable que la propuesta de Feijóo quede estancada en la Mesa del Congreso

Sin embargo, es probable que la propuesta de Feijóo se quede atascada en la Mesa del Congreso, porque el PSOE y Sumar suman sus votos para bloquear las propuestas de la oposición, algo que lleva pasando durante toda la legislatura, tal y como ha recordado durante su intervención.