"Que Donald Trump diga esto al PSOE le da gasolina": la reflexión de Mamen Mendizábal sobre la "amenaza" de salir de la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto expulsar a España de la OTAN por las discrepancias sobre el aumento del gasto en defensa, después de que el Gobierno se negara a alcanzar el 5 por ciento del PIB para 2035.

A finales de junio, los líderes de la OTAN rubricaron su compromiso con elevar el gasto en defensa al 5 por ciento del PIB en la próxima década, en un acuerdo con el que renovaba su horizonte de inversión militar acuciada por la presión del presidente estadounidense y con la oposición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

España finalmente se suscribió a la declaración aunque defendió que tenía flexibilidad en el cumplimiento del objetivo, insistiendo en que no asumía el 5 por ciento, sino que pedía cumplir los requerimientos militares de la Alianza sin ceñirse a un porcentaje de gasto. Algunos aliados señalaron sus dificultades con el objetivo, pero las autoridades españolas fueron las que abanderaron el 'no'.

¿Supone esto un aislamiento de España?

En la tertulia de 'Más de uno' han abordado este asunto y las implicaciones que tiene ese ataque directo del presidente de Estados Unidos a España por su escasa contribución al gasto en defensa. Mientras algunos como Antonio Caño ven cómo esta situación puede llevar al aislamiento internacional de España, Mamen Mendizábal defiende que esta última propuesta de Trump forma parte de sus "amenazas constantes".

Sostiene que la postura del presidente del Gobierno va en línea con la de los presidentes socialistas que le precedieron y recuerda cuando Zapatero no se levantó al paso de la bandera estadounidense en el desfile del 12 de octubre. Señala que los votantes del PSOE buscan precisamente esto de su partido y lo aplauden.

Por ello, Mendizábal entiende que "que Trump haya hecho esta propuesta sobre España al PSOE le da gasolina ya que hace que su público tenga la conciencia de que lo ha hecho mejor".

La OTAN no prevé la expulsión de un miembro

La OTAN carece de un mecanismo para expulsar a un miembro de la organización y la salida de un aliado solo se contempla de forma voluntaria.

La organización militar ha evitado hacer comentarios sobre las amenazas del presidente estadounidense, que insistió en que España "no tiene excusa" para no aumentar el gasto en defensa.

En todo caso, varias fuentes aliadas explican que no existen procedimientos en el seno de la OTAN para sacar a un miembro y enmarcan las declaraciones de Trump en una táctica para elevar la presión sobre la necesidad de disparar el gasto en defensa, toda vez los 32 aliados se comprometieron a invertir el 5% del PIB en su presupuesto militar en el plazo de una década.