Qué es la Diputación Permanente que el PP quiere que se convoque en el Congreso en agosto

A pesar de que en agosto la actividad política se reduce, ya que la mayoría de políticos se toman unos días de vacaciones, este año no parece ser así. Debido al intenso final de curso político, el Partido Popular ha pedido que haya un pleno extraordinario en agosto, en concreto el próximo miércoles 26, tal y como ha adelantado La Razón, según les han confirmado fuentes parlamentarias.

El segundo año de la legislatura de Pedro Sánchez ha terminado con la confirmación del Tribunal Supremo de procesar al fiscal general, Álvaro García Ortiz, por el delito de revelación de secretos vinculado al novio de Ayuso. Si bien es la última gota de una larga lista de escándalos que sacuden al PSOE desde hace unos meses.

El caso de la ex militante del partido, Leire Díez, los audios del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su ex asesor, Koldo García; el informe de la UCO sobre el ex secretario de organización, Santos Cerdán, que permanece en prisión desde el pasado 30 junio; las acusaciones contra Francisco Salazar... Además de las investigaciones al hermano y la mujer del presidente del Gobierno.

Es por ello que el PP, una vez conocido el procesamiento del fiscal general, emprendió una "ofensiva total" en el Congreso y en el Senado contra el Gobierno por seguir sosteniéndole en el cargo. Los populares exigen "responsabilidades inmediatas" porque el PSOE está manteniendo en el cargo a quien no debe permanecer ni un minuto más en el cargo, "puesto que quien se sienta en el banquillo de los acusados no puede perseguir delitos", según explicó la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo.

Qué es la Diputación Permanente

Para ello, de entre los movimientos que el partido de Feijóo va a llevar a cabo en el Congreso destaca la petición a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, para que convoque la Diputación Permanente para así también "poder debatir y votar la comparecencia urgente del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en un pleno extraordinario".

La portavoz del PP, Ester Muñoz, explicó que quieren que Bolaños rinda cuentas de forma urgente sobre lo que a su juicio es "una auténtica vergüenza" y que lo haga en un pleno extraordinario en el que explique "los motivos del respaldo del Gobierno al fiscal general del Estado".

La Diputación Permanente, según explica la web del Congreso, es un "órgano de naturaleza especial" cuya obligación es velar por los poderes de la Cámara cuando esta no está reunida. Su papel es el de "sustituto del Pleno del Congreso" para que algunas funciones no queden desatendidas en el caso de que el Congreso haya sido disuelto o haya expirado su mandato.

Asimismo, "puede instar la celebración de sesiones extraordinarias de la Cámara cuando esta no se encuentre en período ordinario de sesiones", es decir, puede convocarse tal y como ha solicitado el PP en agosto, época en la que no se celebran plenos en el Congreso.

La presidenta de esta Diputación Permanente es Francina Armengol y los escaños están repartidos de manera proporcional entre los distintos grupos parlamentarios. Actualmente, el reparto es tal que así: 27 vocales del PP, 25 vocales del PSOE, seis vocales de Vox, seis vocales de Sumar, un vocal de Junts, otro de PNV, otro de Bildu y otro del Grupo Mixto.