Puigdemont sienta de nuevo al PSOE en Ginebra

Ya lo decía esta mañana el Ministro de Justicia, Félix Bolaños, cuando le preguntaban en el Palacio de Parcent de Madrid sobre posibles encuentros en Suiza entre PSOE y Junts: "El diálogo es siempre continuo", respondía Bolaños.

A esta hora está confirmada esa reunión. Según fuentes de Ferraz, consultadas por Onda Cero, hay en efecto un encuentro de dos delegaciones de ambos partidos, con la participación probable del ex presidente Zapatero, en la que estarían de nuevo viéndose las caras los de siempre. Hablamos del Secretario de Organización socialista Santos Cerdán, su mano derecha, Juan Francisco Serrano y por parte de los independentistas, su Secretario General Jordi Turull, su Portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras y el propio Carles Puigdemont, extremo este que no ha confirmado Junts.

Asuntos a tratar en la reunión

Sobre la mesa de la reunión que se estaría celebrando en Suiza dos asuntos importantes para esta formación: que se debata en el Congreso la proposición no de ley sobre la Cuestión de Confianza planteada por Junts el pasado 9 de diciembre y el traspaso de competencias integral y no compartido -decía la dirección de Junts- de la policía de fronteras e Cataluña, que pasaría a manos de los Mossos. Ambos asuntos son vitales para Puigdemont como condición sine qua non para seguir apoyando a Pedro Sánchez en su gobierno y poder "pensar en positivo" -señalaban algunos dirigentes de Junts esta semana en el Congreso, a la hora de apoyar eventualmente unos Presupuestos Generales del Estado.