Puigdemont reivindica el 1-O ocho años después: "No renunciaremos a este derecho"

El presidente de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, reivindicó este martes el 1-O y su fórmula de "éxito", basada en la unidad y la transversalidad del movimiento independentista, y ha llamado a preservar y cuidar el espíritu de esa jornada.

Lo ha dicho en un mensaje grabado que se ha emitido en un acto de Junts por los ocho años del 1-O que se ha celebrado en Cornellà del Terri (Girona), en el que también han intervenido el secretario general del partido, Jordi Turull, y el presidente de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y alcalde del municipio, Salvador Coll.

"Es imperioso que aquel espíritu, aquella fórmula, la preservemos bien, la cuidemos. Es un patrimonio histórico del pueblo de Catalunya. El 1 de octubre ha entrado, por méritos propios, en la historia de Catalunya. Cuidémoslo", ha defendido.

Victoria de las instituciones y la ciudadanía

Puigdemont ha asegurado que el 1 de octubre de 2017 fue el día de una gran victoria de las instituciones "frente a la represión del Estado", así como una victoria de la movilización ciudadana.

"Decían que no lo haríamos, que no aguantaríamos, nos amenazaron. Sabíamos las consecuencias que podía comportar que, a pesar de todo esto, nosotros, las instituciones, asegurásemos a los pueblos de Catalunya que habría urnas y papeletas, y eso pasó", ha insistido.

Cree que hacen falta las condiciones suficientes para ser independientes y apunta que es aquí donde "el Estado español, desde fuera de Catalunya y ahora también en las instituciones catalanas, trabaja para que" no se puedan alcanzar estas condiciones.

"No renunciaremos a este derecho"

"Nosotros no renunciaremos a este derecho, ni renunciaremos a este trabajo, pero es una cosa colectiva", añade.

Afirma que la fórmula, en sus palabras, ya se ha probado y que pasa por "no mirar al que se tiene al lado, qué piensa, ni qué lengua habla, ni qué origen tiene, ni qué religión profesa, sino integrar e incorporar".

Puigdemont insiste en que quieren la independencia para "asegurar el futuro" de los ciudadanos catalanes y de Catalunya, así como de la lengua y el modo de vida catalán.

"No perdamos de vista que aquel día, a pesar de que nos querían vencidos, nosotros los derrotamos. Ganamos y fue la victoria de un pueblo que grita y gritará por siempre 'Viva Catalunya libre", añade.