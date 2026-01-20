Puigdemont prepara en Waterloo la batalla por el "cupo catalán"

Carles Puigdemont ha reunido hoy a sus parlamentarios -diputados y senadores- en su casa de Waterloo, al sur de Bruselas con el objetivo de definir la estrategia para "hacer sudar sangre" a Pedro Sánchez este 2026. Encabezados por la portavoz del grupo, Miriam Nogueras, el grupo que día a día negocia cada exigencia con el PSOE en el Congreso y Senado ha sido recibido por el President en el exilio, en la casa de la República, como gusta decir el propio Puigdemont en sus alocuciones públicas.

Junts abandonó al Gobierno... pero ahora dice que seguirá dando la batalla

Según la formación, se ha debatido la agenda parlamentaria para el próximo período de sesiones, coordinando la defensa de los intereses catalanes preparándose para "futuras batallas parlamentarias". Este último argumento que citan fuentes de la formación indica que Junts, lejos de cumplir con su anuncio de que la negociación "estaba rota" y que la legislatura "quedaba bloqueada" -como apuntó en diciembre la propia Miriam Nogueras- está dispuesta ahora a seguir negociando con el PSOE y buscar acuerdos para lograr sus principales objetivos. En la mente de Puigdemont sigue pendiente la cesión y gestión íntegra de la hacienda catalana y -más allá- que la Generalitat recaude los impuestos directamente del contribuyente catalán.

Cupo catalán, a cambio de Presupuestos

En los últimos días y tras la negociación de Pedro Sánchez con el líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, mediante la cual Moncloa se comprometía a aumentar en casi 5.000 millones euros la partida para Cataluña en materia de financiación autonómica, Junts ya había dicho que esto no era suficiente. Los de Puigdemont exigen, a cambio de apoyar unos futuros Presupuestos del Estado -y así se lo hicieron saber a Pedro Sánchez y a su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, un "cupo catalán" similar al cupo vasco o al navarro; algo que está fuera de la Constitución.

De este aspecto y de otras competencias pendientes de transferir ha versado la reunión de Puigdemont con sus parlamentarios en Waterloo. A la misma han asistido Miriam Nogueras, Josep María Cruset, Pilar Calvo Josep Pagés, Isidra Gavín, Josep María Cervera y Marta Madrenas.