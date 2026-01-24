Puigdemont llama a Cataluña a "despertar" ante su "colapso" y exige el cese de Sílvia Paneque

El presidente de JxCat, Carles Puigdemont, ha pedido el cese de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, por "incompetencia", y ha hecho un llamamiento a los catalanes a "despertar" ante la situación de "colapso" a la que, a su juicio, el Govern está llevando a Cataluña.

Ha emplazado al presidente catalán, Salvador Illa, a destituir a Paneque: "A mí no me habría pasado como presidente. En estos casos, cuando un conseller demuestra tanta incompetencia, no tendría que esperar a que la oposición pida su dimisión, tendría que cesarlo". Puigdemont ha denunciado que Paneque "ha batido el récord de incompetencia" en su gestión ferroviaria.

Puigdemont ha reclamado "una reorganización a fondo" en el departamento que lidera Paneque, con la sustitución también de otros responsables, como el secretario autonómico de Movilidad e Infraestructuras, Manel Nadal.

Puigdemont ha recordado que las promesas de resolución de los problemas en Rodalies formuladas por Paneque en meses precedentes eran "propaganda, humo", y "hoy ha vuelto a demostrar que no manda", ya que esta madrugada la conselleria de Territorio de la Generalitat avisó de que este sábado Cataluña volvería a estar sin servicio de cercanías y, horas después, Renfe ha anunciado que sí habría trenes.

Movilización ante el "riesgo de decadencia"

Tras "un año y medio de gobierno socialista españolista" en la Generalitat, Puigdemont ha advertido de que el caos ferroviario es solo "la punta del iceberg de un colapso nacional gigantesco".

Después de constatar que Cataluña "no va", ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a "movilizarse" desde todas las instancias posibles, porque hay "riesgo de cronificar el estado de colapso".

"Si no despertamos, el riesgo de la decadencia es evidente", ha alertado el expresidente catalán, que ha insistido: "Hemos de movilizar todos nuestros recursos al alcance para despertar al país de la anestesia socialista, devolverle el orgullo, la autoestima, la ambición y la esperanza".

Lo único que intenta el Govern de Salvador Illa, en su opinión, es "sumir al país en el letargo, en la anestesia del dolor para tapar los problemas", suministrando a la gente "el placebo de hacer creer que todo va mejor que nunca, que ellos saben gestionar muy bien y que, por tanto, no hay ninguna razón para irse a quejar a Madrid".

Según Puigdemont, los socialistas intentan "asfixiar las voces discrepantes", pero "Cataluña está despertando de esta anestesia" y "ya no tienen suficiente propaganda para tapar tanta incompetencia".

Puigdemont ha denunciado la "agenda desnacionalizadora" de los socialistas, que muestran una "obsesión jacobina" para convertir Cataluña en "una región más sin personalidad ni identidad nacional".

Traspaso completo, y no "fake", de Rodalies

La solución para tener un buen servicio ferroviario pasa, a su entender, por un traspaso completo, y no "fake", de Rodalies, para que sea una competencia "cien por cien" catalana, como ocurre con los Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC).

El presidente de JxCat ha reprochado así a ERC su acuerdo con los socialistas para constituir una empresa mixta para gestionar Rodalies: "No se puede vender como un traspaso", ha recalcado el expresident, que ha denunciado la falta de inversiones "crónica y estructural" y los incumplimientos en la ejecución de las inversiones en Cataluña.

Por otra parte, no ha querido desvelar si ha cerrado ya una fecha para reunirse con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y ha dejado claro que si tiene que citarse con él lo hará "en privado".