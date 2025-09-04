Puigdemont asegura a la ejecutiva de Junts que no trató los Presupuestos del Estado con Illa

La dirección permanente JxCat y la ejecutiva de Junts se reunió este miércoles con Carles Puigdemont en el Hotel Van der Valk de Waterloo (Bélgica). Durante el encuentro, el expresident de la Generalitat de Cataluña trasladó el contenido de la reunión que mantuvo ayer en Bruselas con el presidente catalán, Salvador Illa. Puigdemont negó a sus compañeros haber abordado la cuestión de los Presupuestos Generales del Estado con el actual president de la Generalitat, según afirma El Periódico.

El partido independentista enmarca el encuentro en "una reunión de trabajo para abordar el nuevo curso político", ha informado la formación en un comunicado. Las reuniones de hoy, "previstas y convocadas el mes de julio con la voluntad de iniciar la reflexión y el debate internos a partir de las cuales tomar decisiones políticas", llegan un día después del encuentro celebrado en Bélgica entre Puigdemont e Illa.

"La reunión se ha tenido que celebrar en el exilio como consecuencia de la situación de anormalidad democrática que se vive en nuestro país desde el inicio de la represión, razón por la cual también se tuvo que celebrar en el exilio la primera reunión entre los presidentes Illa y Puigdemont, más de un año después de la investidura", señala el comunicado difundido por JxCat.

Cumplimiento del 'Acuerdo de Bruselas'

Según el comunicado, en la reunión de hoy los miembros de la ejecutiva de JxCat han hecho balance del grado de cumplimiento del 'Acuerdo de Bruselas' suscrito entre Junts y el PSOE para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Además, la ejecutiva de JxCat ha decidido convocar la Escuela de Otoño de JxCat los días 3 y 4 de octubre en Cardona (Barcelona), han explicado a EFE fuentes del partido.

También han discutido la acción del Govern de Illa para "hacer frente a la emergencia de la sociedad catalana en muchos ámbitos" que, dicen, está agravando el empobrecimiento de las clases medias y populares. Junts también ha asegurado en el comunicado que son "la alternativa al proceso de desnacionalización y empobrecimiento", ante lo que consideran una renuncia del presidente Illa y el Govern a defender a los catalanes.

"Un gesto político" para el PSC

Por su parte el Govern de la Generalitat del PSC ha reducido el encuentro a "un gesto político". La consellera de Territori, Habitatge y Transició Ecològica de la Generalitat de Cataluña, Sílvia Paneque, así lo ha afirmado este miércoles y ha negado que en ese encuentro se hayan tratado cuestiones como la aprobación de los Presupuestos Generales ni de "ningún otro nivel".