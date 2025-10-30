SENADO

Puente usa las gafas de Sánchez para compararle físicamente con Feijóo: "Retoques que te dejan peor que estabas"

El ministro de Transportes aprovecha la imagen de viral de Sánchez con gafas para atacar a Feijóo.

Tensa y reiterativa comisión Koldo: Sánchez admite que liquidó gastos en efectivo en el PSOE y tacha de "circo" la sesión

Una experta en comunicación no verbal, sobre Pedro Sánchez y sus gafas: "Han sido su herramienta de control, nada es al azar"

Rufián ironiza con la actuación del PP en el Senado: "La noticia son las gafas de Sánchez"

R.G.

Madrid |

Óscar Puente en la comisión de investigación del caso Koldo
Óscar Puente en la comisión de investigación del caso Koldo | Europa Press

Una de las imágenes más llamativas de la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de investigación del caso Koldo ha sido la de ver al presidente del Gobierno usando unas gafas que han sido muy comentadas, especialmente en las redes sociales.

Han sido muchos los usuarios de X los que han escrito mensajes acerca de las gafas y el uso que el presidente del Gobierno ha hecho de ellas. Según han identificado varios medios, son un modelo Christian Dior 2601 30 y tienen un precio cercano a los 300 euros.

Estas gafas han sido, incluso, objeto de comentarios por parte de expertos en comunicación no verbal. La analista Virginia Vargas destaca que Sánchez es una persona que suele utilizar mucho las manos en sus intervenciones, por lo que "cuando sostiene las gafas con su mano, está enfatizando su mensaje y el ritmo del mismo" y que con ellas "puede proyectar una imagen de control".

Han sido varios los actores políticos que han reaccionado a las gafas de Sánchez, como Gabriel Rufián, que ha ironizado con el resultado de la comparecencia para el PP.

Otro de los que ha reaccionado a ellas ha sido el siempre activo en redes sociales Óscar Puente. El ministro de Transportes ha aprovechado para comparar físicamente a Sánchez con Feijóo usando las novedosas gafas como excusa.

"Un look aún mejor y los fachas bailando un mes", ha dicho Puente publicando en primer lugar una foto de Sánchez sujetándose las gafas, para después compararlo con otra foto de Feijóo del que destaca "pasta indeterminada en retoques que te dejan peor que estabas".

"Superioridad política, ética y estética", ha sentenciado.

