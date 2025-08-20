Puente nombra a su antiguo responsable de redes del ayuntamiento de Valladolid como nuevo consejero de una filial de Renfe

Renfe ha anunciado la incorporación de tres nuevos miembros al consejo de administración de su filial Renfe Viajeros, la empresa clave encargada del transporte de pasajeros en los servicios públicos y comerciales en competencia con Iryo y Ouigo. Entre los nombramientos, oficializados el 12 de agosto, destaca Ismael Bosch, antiguo responsable de redes sociales del Ayuntamiento de Valladolid durante la etapa en la que Óscar Puente era alcalde, y posteriormente jefe de su gabinete.

Bosch es un referente del PSOE en Castilla y León, región de la que también proviene Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, bajo cuyo ministerio depende Renfe.

Del Ayuntamiento de Valladolid al consejo de Renfe

Ismael Bosch ha desarrollado una trayectoria política y profesional estrechamente vinculada a Óscar Puente. Además de haber sido un pilar en la comunicación del Ayuntamiento de Valladolid, Bosch cuenta con amplia experiencia en el PSOE, habiendo sido miembro del comité federal y ocupando cargos relevantes en las Juventudes Socialistas.

Es politólogo y sociólogo, con formación en marketing político, gobernanza democrática y competencias digitales para el sector de la movilidad y transporte. Actualmente, trabaja en el Congreso de los Diputados como asistente de la presidencia de una comisión dedicada a la auditoría democrática y la lucha contra la corrupción.

Cambios en la dirección en medio de las polémicas en la red ferrovial

En 2025 la red ferroviaria española atraviesa un momento de elevada tensión y más incidencias que en años anteriores. A pesar de que España cuenta con una de las redes de alta velocidad más modernas y extensas del mundo, el número de incidencias, retrasos y averías ha aumentado durante los últimos meses, reflejando un déficit en la inversión en mantenimiento frente al fuerte gasto en nuevas líneas.

En comparación con años anteriores:

El primer trimestre de 2025 registró un descenso del 1,2% en los viajes respecto a 2024 y más de un 8% respecto al último trimestre de ese año.

Se han producido incidencias relevantes en los tres principales operadores (Renfe, Ouigo, Iryo), como averías en catenarias, robos de cable, fisuras en los trenes Avril S106 y cancelaciones o retrasos inducidos por obras en estaciones clave como Atocha o Chamartín.

Aunque la inversión en mantenimiento en 2024 aumentó un 158% respecto a 2018 (hasta 4.500millones de euros), sindicatos y expertos siguen señalando que es insuficiente dada la antigüedad de parte de la infraestructura y el mayor tráfico tras la liberalización.

Las líneas más antiguas de alta velocidad, como Madrid-Sevilla, están siendo especialmente problemáticas por el uso intensivo y las diferencias técnicas entre operadores.

Expectativas sobre el nuevo consejero

Con la incorporación de Bosch, estrechamente vinculado a Puente, Renfe busca fortalecer el consejo de administración de Renfe Viajeros con perfiles que bajo su perspectiva combinan experiencia política, técnica y conocimiento del sector público. Su nombramiento se suma al de Teresa Busto, ingeniera industrial y exdirectora en Airbus, y Santiago Franco, experto en sistemas de información y turismo.

Estos cambios apuntan a una renovación estratégica que pretende afrontar los retos derivados del aumento de la competencia y la necesidad de mejorar la gestión y el mantenimiento de la red ferroviaria.