TRAS LOS ACCIDENTES FERROVIARIOS

Puente descarta dimitir y no teme que Sánchez le cese: "Me siento absolutamente capacitado"

El presidente del Gobierno, por su parte, pide por comparecer en el Congreso de los Diputados para informar sobre los accidentes ferroviarios de la última semana.

Puente sostiene que el tramo de vía de Adamuz se revisó más de lo habitual en los meses previos al accidente

Última hora del accidente de Renfe en Adamuz y la crisis ferroviaria: el informe preliminar apunta a la fractura del carril como causa

Alsina pide a Óscar Puente "tener cuidado" con sus expresiones, pero rompe una lanza por el ministro: "No se puede criticar que no haya dado la cara"

Roberto Gómez Ramos

Madrid |

Óscar Puente en una foto de archivo
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha protagonizado este viernes una rueda de prensa junto al presidentes de Adif y el secretario de Estado de Transportes, en la que ha ofrecido más explicaciones y datos sobre el accidente de Adamuz que se ha cobrado la vida de 45 personas.

Durante la rueda de prensa, Puente ha sido preguntado por si se plantea dimitir como consecuencia de este trágico accidente, a lo que el ministro ha respondido con contundencia que no y ha asegurado sentirse "absolutamente capacitado" para seguir ejerciendo el cargo.

"Desde mi punto de vista, los parámetros de responsabilidad en un asunto de este calado se basan fundamentalmente en que quien resulte afectado por la responsabilidad haya contribuido por acción o por omisión a la causación del daño o a su agravamiento. Si yo estuviera en esas circunstancias, asumiría mis responsabilidades. Pero, sinceramente, creo que no lo estoy", ha señalado.

También ha asegurado que no teme que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le pida su dimisión o le cese, aunque ha detallado que su cargo está "a su entera disposición".

"Soy una persona nombrada por el presidente del Gobierno y, por tanto, mi puesto está a su entera disposición siempre. Él puede tomar la decisión de cesarme o pedirme que deje el cargo cuando quiera, pero sinceramente no estoy preocupado", ha explicado.

Sánchez pide comparecer en el Congreso

Por su parte, también este mismo viernes, el presidente del Gobierno ha solicitado comparecer en el Congreso de los Diputados para informar sobre los accidentes ferroviarios ocurridos durante la última semana en España y dar explicaciones sobre la situación del sistema de trenes en nuestro país.

Aunque aún no hay fecha para la celebración de esa comparecencia, el presidente ha mostrado así su disposición a dar las explicaciones oportunas después de que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, así lo reclamara en su comparecencia de este mismo viernes.

