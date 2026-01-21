Puente asegura que el impacto entre el Alvia y el Iryo fue 9 segundos después del descarrilamiento y no 20: "Casi simultáneo"

El ministro de Transportes ha querido matizar la información del presidente de Renfe, que aseguraba que habían transcurrido hasta 20 segundos desde que el tren Iryo descarriló hasta que recibió el impacto del Alvia. Óscar Puente ha confirmado ante los medios que el tiempo exacto entre los dos sucesos fue de menos 9 segundos, por lo que los dos trenes impactaron casi de manera simultánea.

Audio del maquinista del Iryo

Esta información sale a la luz después de que se haya publicado la llamada entre el maquinista del tren Iryo y el centro de control de Adif. En un primer contacto, este informa de que su tren "ha sufrido un enganchón", algo que corrige en una segunda llamada afirmando que el tren había descarrilado y estaba ocupando parte de la vía contigua. "Comunicarles que es un descarrilamiento. Está invadiendo la vía contigua. Repito, descarrilamiento. Está invadiendo la vía contigua", explicaba el maquinista, pidiendo que se cortara el tráfico urgentemente. Además, informa de que también tiene "un coche incendiando" y necesita "abandonar la cabina".

En esa llamada el conductor del tren no se percata de que, 9 segundos después del descarrilamiento, el tren Alvia con destino Huelva pasa por el carril contrario e impacta contra su tren. Esto explicaría por qué en la llamada insiste en que corten el tráfico, aunque ya era demasiado tarde. "Yo entiendo que el audio genera confusión, pero lo que sí tenemos absolutamente determinado es el punto del impacto, que está mucho más atrás del punto de detención del tren. Por lo tanto, cuando el tren se detiene, el impacto ya se ha producido", ha aclarado Puente.

El ministro de Transportes ha hecho esta precisión para defender la tesis de que el maquinista del tren que invadió la vía "no se había enterado" del choque con el tren Alvia cuando habló con el centro de control de Adif.