"Pueden estudiar, trabajar y hasta ir a la piscina": así será la vida en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García, nos lo cuenta un experto penitenciario

El exministro de Transportes y su antiguo colaborador dormirán hoy en una celda de este centro madrileño, después de que el Tribunal Supremo ordenara su ingreso inmediato en prisión provisional, comunicada y sin fianza, al apreciar riesgo de fuga en el marco del conocido como "caso Koldo".

Su llegada no es una excepción en Soto del Real: por sus módulos han pasado otros rostros conocidos como Luis Bárcenas, Rodrigo Rato u Oriol Junqueras. Pero, ¿cómo es el día a día en prisión para quienes hasta hace nada ocupaban un escaño en el Congreso o despachos ministeriales? ¿Reciben un trato diferente los presos políticos o mediáticos?

Un protocolo común para todos los internos

Para responder a estas preguntas, hablamos con José Ramón López, presidente de Acaip (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias), que detalla el protocolo que se activa con la llegada de cualquier interno.

El procedimiento de ingreso es el mismo para todos: se les identifica y afilia, se toman sus huellas, se les cachea y se les retiran pertenencias como móviles, dinero o joyas, que quedan registradas y a disposición de sus familiares.​

Tras la llegada en un furgón de la Guardia Civil desde el Tribunal Supremo, Ábalos y Koldo pasarán por ese circuito inicial de cacheo, registro de efectos personales y chequeo médico, antes de ser derivados al departamento de ingresos. Allí se evaluará su situación para decidir a qué módulo irán y con quién compartirán celda.​

Sobre la posibilidad de que compartan módulo, López expone que lo normal es que se les separe para evitar sucesos y debido a que existen varios módulos de respeto, que es como se denominan estas unidades penitenciarias que buscan promover la convivencia pacífica y la rehabilitación mediante la participación activa de los internos en la organización del centro.

¿Tienen un trato distinto por ser quienes son?

López subraya que el reglamento es el mismo, pero reconoce que ciertos perfiles, como políticos o personas muy mediáticas, pueden ser asignados a módulos específicos "por su seguridad" y por su condición de presos primarios, es decir, sin antecedentes. Aunque Koldo García fue condenado a una pena de dos años por una agresión cometida en 1991, pena que nunca cumplió por un indulto durante el Gobierno de Aznar, sus antecedentes ya no existen.

No se les beneficia por ser políticos, pero sí se tienen en cuenta factores como su notoriedad, su formación, su conducta o el hecho de que nunca han pisado una cárcel.​

En la práctica, eso se traduce en que se suele evitar que convivan con internos reincidentes o especialmente conflictivos, optando por módulos de respeto o de preventivos de "buen comportamiento", donde la adaptación a la vida penitenciaria resulta menos brusca. Fuentes penitenciarias apuntan que lo más probable es que Ábalos y Koldo ingresen en uno de estos módulos de respeto de Soto del Real.​

Rutina y actividades dentro de prisión

Una vez asignados a su módulo definitivo, la rutina de Ábalos y de Koldo será similar a la del resto de internos: horarios marcados, recuentos, comidas y un calendario cerrado de salidas al patio y de acceso a actividades. El centro cuenta con piscina, polideportivo, pistas deportivas y talleres, además de programas educativos y culturales a los que también pueden optar.​

Podrán apuntarse a cursos, estudiar, trabajar en talleres o acudir a la piscina y al polideportivo, pero siempre dentro del turno y las franjas horarias que correspondan a su módulo, nunca “a la carta” ni en función de su cargo político previo. En este punto, el experto insiste: la vida en prisión está muy reglada y quienes venían de una agenda política intensa pasan a un sistema donde todo está pautado y controlado.​

¿Con quién comparten celda?

López recuerda que, en general, los recién llegados cuentan con la figura de un "interno de apoyo", que sirve de referencia para ayudarles en la adaptación y detectar posibles situaciones de estrés o riesgo de autolesión.

Después, pueden quedar solos en la celda o compartirla con otro interno, una decisión que no toman ellos, sino la administración, en función del módulo, los informes técnicos y los criterios de seguridad.​

¿Corren más riesgo por su notoriedad?

Sobre si su notoriedad pública puede suponer un riesgo añadido dentro de prisión, López admite que esa variable siempre se valora a la hora de asignar módulo y compañeros.

En teoría, si están en un módulo adecuado y con internos de perfil similar, no debería haber incidentes; sin embargo, recuerda que se trata de una institución cerrada, con tensiones constantes, en la que cualquier conflicto puede estallar en cuestión de minutos.​

La etiqueta de "autoridad pública" o de exministro puede generar también recelos o rechazo entre otros presos, motivo por el cual Instituciones Penitenciarias tiende a agrupar a este tipo de internos en entornos más controlados. En todo caso, una vez cruzado el muro de Soto del Real, el poder político se queda en la puerta y el día a día de Ábalos y Koldo pasa a ser el de cualquier preventivo a la espera de juicio.​

"Creo que estos presos VIP no serán los últimos", ha concluido.