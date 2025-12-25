El PSPV pide a Feijóo que entregue a la jueza la conversación íntegra con Mazón

El PSPV-PSOE ha reclamado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que entregue a la jueza de la dana la conversación íntegra con el expresident de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón del día de la dana, el pasado 29 de octubre de 2024. Esta petición llega después de que Feijóo entregara sus whatsapps a la jueza este pasado miércoles.

"Feijóo debería aprovechar su citación ante la jueza de la dana para aclarar toda la verdad de lo ocurrido y eso exige entregar, no solo los mensajes que recibió de Mazón, sino los que el propio Feijóo le mandó", han recalcado desde la dirección socialista en un comunicado. Según los socialistas valencianos, Feijóo está actuando "con opacidad, impostura y malas artes".

Consideran que es "una falta de respeto y un desprecio a las víctimas y a todos los españoles", teniendo en cuenta que se trata de la persona que aspira a gobernar en algún momento el país. "Los valencianos se están preguntando qué oculta el señor Feijóo", han añadido. Además, han asegurado que el popular ha mentido "a todos los valencianos" al asegurar que estaba siendo informado "en tiempo real" desde el lunes 28.

El error en la fecha "no fue un lapsus; se ha pasado un año encubriendo a Mazón"

"Ahora miente en su escrito a la jueza de Catarroja cuando señala que se equivocó de día y que fue un error. Basta con escuchar sus declaraciones de aquella jornada. No hubo lapsus, sino falsedad para encubrir la gestión del PP y del Gobierno valenciano", han apuntado.

También han criticado que Feijóo haya utilizado el día de Nochebuena para "pasar de tapadillo" acerca de la mayor tragedia que ha sufrido la Comunidad Valenciana y han insistido en que es "evidente, una vez más", que Mazón sabía desde el primer momento "la gravedad de la catástrofe".

Por su parte, la portavoz de Emergencias en Les Corts Valencianes y secretaria de la comisión de investigación sobre la Dana, Alicia Andújar, ha recriminado que Feijóo "se ha pasado un año encubriendo a Mazón y, ahora, le está ocultando información a la jueza de Catarroja". "¿Por qué esconde sus mensajes? ¿De qué tiene miedo, Feijóo?", se ha preguntado la diputada socialista, para la que "aquí no hay ningún lapsus".

Un puto desastre va a ser esto presi

En el escrito entregado por el líder de los populares a la jueza de la dana, el entonces president de la Generalitat le decía a Feijóo que "esto va a ser un puto desastre, presi". Según el presidente popular fue él quien comenzó la conversación con Mazón, tras conocer "por los medios de comunicación" la situación de gravedad en la Comunidad Valenciana.

Mazón le comentaba que les esperaba una "noche larga por delante" y al ser preguntado por el Gobierno central, aseveraba que el comité de crisis que habían organizado "no vale para nada, bah", aunque después afirmaba que la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya estaba avisada y preparada para acudir.