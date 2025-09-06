PSOE y Sumar se alinean contra Tellado por llamar a "cavar la fosa" del Gobierno y este responde: "El Francomodín ya no da más de sí"

Gobierno y PP han vuelto a enfrentarse este sábado por culpa de unas polémicas declaraciones de Miguel Tellado en un acto de los populares en Pamplona. El secretario general del PP advirtió de que este que acaba de comenzar "puede ser el último curso" de un Gobierno "agonizante y mendicante" y llamó a su militancia a "empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido".

Las palabras de Tellado no han tardado en resonar dentro del Gobierno, que ha salido en tromba a criticarlas y pedir su dimisión por lo que han considerado una apelación a la violencia y un insulto a los españoles con familiares asesinados en la Guerra Civil. "Una prueba más de que el PP se ha rendido al odio de la ultraderecha y de que no tiene nada positivo que aportar a nuestro país", ha señalado el propio Pedro Sánchez en un mensaje en sus redes sociales.

Al presidente le han seguido rápidamente varios de sus ministros y voces importantes dentro del Gobierno como María Jesús Montero, Óscar López, Óscar Puente o Pilar Alegría, que han señalado "el grado de miseria moral" de las palabras de Tellado "en un país con tantos muertos en las cunetas".

López ha asegurado que esa frase "no está elegida al azar" y las ha calificado como una "falta de respeto a las víctimas de la dictadura". Alegría, por su parte, ha lamentado que el PP siga "cruzando líneas rojas" acercándose cada vez más "a la ultraderecha".

Pero no solo ha sido el ala socialista del Gobierno quien ha criticado duramente las palabras de Tellado. También la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha exigido la dimisión del secretario general del PP calificando sus palabras como intolerables.

"Cientos de miles de españoles y españolas siguen en fosas comunes. Cientos de miles que fueron asesinados impunemente por la derecha golpista", ha señalado una Yolanda Díaz a la que también han seguido otros ministros como Pablo Bustinduy, Mónica García o Ernest Urtasun.

Tellado acusa a Sánchez de crear una "falsa polémica"

La respuesta de Miguel Tellado no se ha hecho esperar y, también a través de sus redes sociales, ha respondido a Pedro Sánchez acusándole de crear "una falsa polémica" para sembrar "el enfrentamiento entre españoles" con un "Francomodín" que "ya no da más de sí".

El secretario general popular, además, ha señalado que el Año Judicial comenzará realmente para el PSOE el próximo miércoles, cuando está prevista la declaración de Begoña Gómez en los juzgados, a lo que seguirán "los procesos a García Ortiz por revelación de secretos y después al hermanísimo por su enchufe en Diputación de Badajoz" y "los avances de todas las investigaciones en curso sobre el saqueo a las arcas públicas que han protagonizado el clan de las primarias, el clan del Peugeot, los Koldos, los Ábalos, los Aldamas y los Sánchez-Gómez, con la causa de las cloacas de Ferraz".