El PSOE responde a la petición de explicaciones del PP: Puente, Marlaska y Aagesen comparecerán en el Congreso

Óscar Puente y Grande Marlaska comparecerán el próximo 4 de septiembre, mientras que Sara Aagesen lo hará un día después.

La gestión de los incendios a examen en el Senado: cuatro ministros dan explicaciones esta semana

ondacero.es | Europa Press

Madrid |

El PSOE ha anunciado este martes que habrá comparecencias de ministros la próxima semana en El PSOE ha anunciado este martes que habrá comparecencias de ministros la próxima semana en el Congreso, saliendo así al paso a las exigencias de la oposición en la Diputación Permanente, donde el PP reclamaba la presencia urgente y extraordinaria del presidente Pedro Sánchez y ocho ministros por distintos temas.

En el debate de la Diputación, el PP ha recabado el apoyo de Vox para reclamar la presencia inmediata de los miembros del Gobierno, mientras que Junts ha preferido reservarse su voto hasta el último momento, y ERC y Podemos solo han intervenido en momentos puntuales y no para oponerse a que el Gobierno ofrezca explicaciones.

En ese contexto, el PSOE ha dado un paso al frente y ya ha avanzado que la próxima semana, en cuanto se reanude la actividad ordinaria de sesiones el próximo 1 de septiembre, ya se celebrarán algunas de estas comparecencias reclamadas, que tendrán lugar en las comisiones parlamentarias correspondientes.

En concreto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, acudirá al Congreso el día 4 para explicar los problemas de la red ferroviaria; ese mismo día el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, dará cuenta de su papel en la crisis de los incendios forestales; y la vicepresidenta Sara Aagesen, estará el viernes día 5 para hablar también de los fuegos.

