El PSOE rechaza las negociaciones PP-Vox en Valencia y exige elecciones como "única salida posible"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV), Diana Morant, rechazó este sábado las negociaciones entre el Partido Popular y Vox para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana y remarcó que "la única salida posible a una crisis política de estas dimensiones" es la convocatoria de elecciones.

Así lo afirmó en una rueda de prensa en Valencia en la que habló de la "crisis de legitimidad política" que tiene a día de hoy, a su juicio, la mayoría parlamentaria en las Cortes Valencianas. Por ello, "la única salida posible la tiene que decidir la gente", por lo que la única solución "pasa por la democracia y pasa por devolverle la voz al pueblo", porque "no hay que tenerle miedo a darle la voz a los ciudadanos".

Morant incidió en que "lo que da miedo son esas soluciones fallidas que nos ofrecen los negacionistas" y advirtió en que "el patrón de estas coaliciones negacionistas se repite".

Así, primero, "recortes de los servicios públicos, entre ellos el servicio público de emergencias y protección a la ciudadanía". Por otra parte, "gestiones nefastas", por lo que "se acabó eso de que el Partido Popular es el que mejor gestiona" porque "es imposible hacerlo peor de lo que se ha hecho en la Comunidad Valenciana, con una gestión nefasta y negligente que nos ha costado demasiado".

El tercer eje de ese patrón negacionista es "la mentira, las 'fake news' y el odio que esparcen y que dividen a la ciudadanía", asevero la líder de los socialistas valencianos.

Morant indicó que los valencianos "no merecemos más coalición negacionista, no merecemos más Partido Popular y Vox en la Comunidad Valenciana" y aseguró que "existe una alternativa real y está en la calle".

Por ello, "los socialistas volvemos a insistir, como hace muchos meses y como está haciendo la sociedad valenciana a día de hoy, en unas elecciones ya". "Queremos votar", reclamó la líder del PSPV.