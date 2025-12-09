SENTENCIA SOBRE EL FISCAL

El PSOE ratifica su posición sobre la sentencia al fiscal general: "La respetamos, pero no la compartimos"

El PSOE ha señalado el voto discordante de las dos juezas que indican que la sentencia "no describe ni cómo, ni dónde, ni a través de qué medios" habría tenido lugar la supuesta "intervención directa" del Fiscal General.

El Supremo concluye en su sentencia que García Ortiz filtró el correo sobre González Amador: "Quebrantó sin justificación el deber de reserva"

Nerea Pardillo

Madrid |

Imagen de archivo de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez.
Imagen de archivo de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez. | EFE/Sergio Pérez

El PSOE ha emitido un comunicado a los medios de comunicación sobre su opinión acerca de la sentencia del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, que se ha conocido tres semanas después de ser condenado: "El PSOE respeta la sentencia, acatamos el sentido del fallo, pero no lo compartimos", señala el comunicado.

Asimismo, han expresado su "preocupación" porque se haya conocido el contenido de la misma "más de dos semanas después de conocerse el fallo", lo que ha contribuido "a la incertidumbre". Además, han puesto en valor el voto discrepante con respecto a la mayoría de dos juezas.

Destacan la postura del voto discrepante de dos juezas

Según estas magistradas, la sentencia "no describe ni cómo, ni dónde, ni a través de qué medios" habría tenido lugar la supuesta "intervención directa" del Fiscal General o su "conocimiento y colaboración con un tercero". Igualmente, las juezas subrayan que en la sentencia no se dice cómo Álvaro García Ortiz pudo "promover, realizar, ejecutar o llevar a efecto" una filtración, ni cómo pudo transmitirla personalmente.

Así las cosas, el PSOE ha recordado que el "origen del caso" no nace "de ninguna conspiración, ni de ninguna trama política", sino de un "presunto fraude fiscal confesado", por Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El comunicado del PSOE termina con un "reconocimiento" al exfiscal general del Estado por "su servicio público y su defensa de los principios que sostienen nuestra democracia".

Al PP no le hace falta conocer ninguna sentencia para llamar a mucha gente delincuente

Previamente a este comunicado, la portavoz y ministra Pilar Alegría no se ha pronunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros alegando que no habían tenido tiempo de leer la sentencia. "Lo prudente y sensato es que podamos leerla para hacer una valoración más oportuna. Me gustaría poder hacer un análisis más certero y prudente".

Por su parte, la portavoz del PP, Ester Muñoz, ha asegurado que ya se puede tachar de "delincuente" a García Ortiz. Preguntada por ello, Alegría ha señalado que "al PP no le hace falta conocer ninguna sentencia para llamar a mucha gente delincuente. Ahí está la hemeroteca".

