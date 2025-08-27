El PSOE quiere suspender el pleno del Congreso el 11 de septiembre por la Diada: un hecho sin precedentes

El PSOE tratará de suspender el pleno del 11 de septiembre para, según adelantó EFE gracias a fuentes del Grupo Socialista, respetar la celebración de la Diada de Cataluña. En otras ocasiones ya se han suspendido plenos por motivos de causa mayor, como por ejemplo con la pandemia de covid-19 o la DANA, pero si esto sale adelante, sería la primera vez que se paraliza la actividad por una fiesta autonómica.

Además de la Diada, el 11 de septiembre también está programada la comparecencia de Begoña Gómez ante el juez por los delitos de malversación, tráfico de influencias o corrupción, entre otros. Declaración que también espera un cambio, ya que el abogado de la mujer del presidente del Gobiernoha solicitado su suspensión por motivos de agenda.

Una cuestión de mayorías

Este hecho puede estar motivado por lo apretado que se presenta este curso político, y es que en las últimas votaciones Junts se ha ido distanciando del PSOE. A su vez, desde el Gobierno también tratan de mantener de su lado a ERC, por lo que este gesto puede considerarse un guiño a ambos grupos.

En otras celebraciones autonómicas que han coincidido con sesiones plenarias, no ha habido grandes modificaciones, por ejemplo, el 9 de octubre de 2024, se celebró un pleno en el que compareció Pedro Sánchez, coincidiendo con el Día de la Comunidad Valenciana, al igual que también se celebró uno el 28 de febrero de 2024, el Día de Andalucía.

Desde el Partido Socialista defienden que en otras ocasiones se han adelantado votaciones para evitar que coincidieran con esta festividad catalana y que así los diputados que la celebrasen pudiesen participar, aunque lo que ahora están solicitando es detener por completo la actividad del hemiciclo.

Esta propuesta se le presentará a la Junta de Portavoces el próximo 2 de septiembre y ahí es cuando se decidirá si se mantiene el pleno o si finalmente se suspende.