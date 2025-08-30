El PSOE presume de la creación de la UME: "Desde el PP se tildó de capricho, despilfarro e insconstitucional"

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que ha reivindicado la creación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que llevó a cabo el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en 2005. En dicho montaje también han cargado contra el Partido Popular por la reacción que tuvieron entonces. "Desde el PP se tildó a esta unidad de capricho faraónico de Zapatero, de despilfarro, de inconstitucional", han recordado.

"Incluso muchos de ellos dijeron que solo serviría para desfilar el 12 de octubre. Hoy nadie lo discute. La UME es una unidad clave en España", han añadido.

Asimismo, han señalado que el incendio de Guadalajara en el que murieron 11 personas como el momento decisivo para la fundación de la UME: "Tras esta tragedia, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se puso sus manos a la obra para tomar medidas". El hecho es que hace 20 años, el "problema" era el mismo que en la actualidad, puesto que "el Estado no tenía los recursos propios para actuar ante esta emergencia, ya que toda la gestión recae sobre las comunidades autónomas", así como en "responsables regionales o autonómicos que rehusaban el apoyo de elementos del Estado".

Ante este panorama, "el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero anunció la creación de la UME", es decir, "una unidad específica de las Fuerzas Armadas", con la capacidad de "intervenir en cualquier punto de España, dar apoyo a los servicios de emergencias locales" y cuyo objetivo era "proteger a la población".

Por último, han valorado las labores que realiza durante sus servicios: "Rescata personas, apaga incendios, da apoyo a los servicios locales de emergencia y ha actuado en grandes catástrofes", tales como Filomena, el terremoto de Lorca o la Dana de Valencia. "De capricho faraónico a orgullo nacional, la Unidad Militar de Emergencias es y seguirá siendo un instrumento fundamental en nuestro país", ha concluido.