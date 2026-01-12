El PSOE se prepara para el desgaste por la financiación autonómica ante las inminentes elecciones en varias comunidades

El PSOE se dispone a afrontar el debate sobre la financiación autonómica, que genera no sólo el rechazo más absoluto de toda la oposición, sino también importantes discrepancias entre los territorios afines, en pleno año electoral con la vista puesta en Aragón, Castilla y León y Andalucía.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó este viernes el nuevo modelo pactado entre el Gobierno y ERC, y este miércoles se lo trasladará a las comunidades autónomas en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que tendrá lugar a las 10:30 horas.

Recelos por el cúmulo de concesiones al independentismo

Una vez presentado el nuevo modelo, aparecieron los recelos y las críticas de las distintas federaciones socialistas, que veían en él un cúmulo de concesiones al independentismo catalán, al tiempo que consideraban que los criterios por los que se tendría que beneficiar a sus propios territorios no estaban suficientemente presentes en el nuevo sistema.

Tanto Ferraz como las federaciones afines se esfuerzan por defender el nuevo modelo con la promesa de que aportará más recursos a todas las comunidades. Es el caso del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que este sábado lo consideraba el "mejor de la historia de la democracia". De la misma opinión es el conseller de Presidencia de la Generalitat catalana, Albert Dalmau, que en 'Julia en la onda' explicó que las comunidades del PP también se verían beneficiadas por el nuevo modelo, al tiempo que dejó claro que no existían "privilegios" para Cataluña.

En cualquier caso, el debate está abierto y las tensión con las federaciones, a flor de piel, algo que no beneficia a los socialistas, ya que este asunto marcará las próximas campañas electorales en Aragón, Castilla y León y Andalucía.

Las críticas de Page y el silencio de Barbón

El más duro dentro del PSOE fue el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que se revolvió ante lo que consideraba un "atropello" e, incluso, llegó a pedir elecciones generales. El barón consideró que este modelo permite a los independentistas decidir el reparto de la riqueza de España.

Para Page, la vicepresidenta intentó "explicar lo inexplicable" con argumentos ininteligibles y caóticos después de que esta explicara que el Estado pondría a disposición de las comunidades 21.000 millones de euros más y que todas recibirían más fondos.

La otra comunidad gobernada por el PSOE, Asturias, también se mostró recelosa a la nueva financiación, aunque de una manera y con un tono algo más contenido que el de Page. El consejero de Presidencia, Guillermo Peláez, dijo que esperarán al CPFF para conocer los detalles del acuerdo.

Adrián Barbón, por su parte, guarda silencio, aunque el pasado mes de septiembre advirtió de que sólo le valía un acuerdo de financiación "sin privilegios ni discriminaciones" y con más recursos para su comunidad.

Castilla y León la ve "injusta e insuficiente"

El PSOE de Castilla y León también la rechazó con contundencia al considerarla "insuficiente e injusta" con la comunidad, según expresó el secretario autonómico, Carlos Martínez.

Martínez, que será el candidato socialista a las elecciones en Castilla y León que se celebran, previsiblemente, el próximo 15 de marzo, consideró que "no se ajusta a las necesidades" a pesar de que recibiría 271 millones de euros adicionales.

El respeto del principio de ordinalidad, en el punto de mira

El foco está sobre uno de los puntos del acuerdo con ERC que más recelos crea entre los escépticos: el principio de ordinalidad, es decir, quien más aporte, más recibe. Según explicó Montero, este orden se respetaría en el caso de Cataluña, pero no quedaría garantizado para otras comunidades como Madrid.

Esto originó una fuerte reacción por parte de la Comunidad de Madrid, que anunció que llevaría a los tribunales el modelo en caso de ser aprobado, y cargó contra el Gobierno por perjudicar a Madrid, la comunidad "que más aporta".

Las citas electorales del PSOE

Antes de la previsible cita electoral en Castilla y León el próximo mes de marzo, la más cercana que afronta el PSOE será la del 8 de febrero en Aragón y se prevé que la campaña electoral esté centrada en la financiación autonómica. Pero su candidata Pilar Alegría ya ha dicho que defiende el nuevo acuerdo poniendo el acento en que su comunidad recibirá una cantidad superior que con el anterior sistema. De hecho, Alegría pidió al actual presidente, Jorge Azcón (PP), que explicase a qué dedicaría esos 630 millones de euros en lugar de confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez.

En la misma situación se encuentra María Jesús Montero, con el añadido de que ella es la que ha presentado el acuerdo y la candidata socialista en Andalucía, que celebrará elecciones el próximo mes de junio. Ante los medios defendió que este iba a ser un modelo más "solidario" y con el que todas las comunidades saldrían ganando.

Ferraz defiende el modelo

A la vez, desde Ferraz han iniciado una campaña para defender un modelo que inyectará más de 20.000 millones adicionales a las comunidades autónomas, según recalcan, y además reducirá las brechas entre las comunidades que más y menos reciben por habitante.

Subrayan además que aumenta la solidaridad entre territorios con un trasvase de 3.000 millones entre las comunidades ricas y las de menos recursos y con un fondo adicional de 1.000 millones para luchar contra el cambio climático.