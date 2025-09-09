El PSOE da por pérdida la votación de la reducción de jornada después del 'no' de Junts

El Gobierno empieza a asumir que sufrirá un revés parlamentario con la votación de las enmiendas a la totalidad que PP, Vox y Junts han presentado contra el proyecto de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. En el PSOE admiten que las posibilidades de salvar la medida son mínimas, pues salvo cambios de último momento, el partido de Carles Puigdemont ha decidido votar en contra de la reducción de la jornada.

Movilizaciones sindicales en la calle

Con el objetivo de continuar presionando al Congreso, los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han convocado concentraciones en municipios y comunidades autónomas para este miércoles, coincidiendo con la votación en el Pleno del Congreso. En Madrid, la protesta tendrá lugar a partir de las 16.00 horas en la Plaza de las Cortes, a escasos metros del hemiciclo.

Los sindicatos llaman a los trabajadores a movilizarse de forma "militante" para recordar a los diputados que la reducción de jornada beneficiaría a más de 12 millones de personas. "Esto va a ser como una pesadilla: nadie se va a escaquear de explicar por qué no se puede reducir la jornada", advirtió Álvarez en un mensaje dirigido a los grupos parlamentarios que voten en contra.

Unai Sordo acusó a PP, Vox y Junts de querer borrar "de un plumazo" un proyecto que mejora la vida de millones de personas. Criticó que opten por bloquearlo con una enmienda a la totalidad en lugar de debatirlo en profundidad en el Parlamento.

El PSOE se protege ante la derrota

Desde Ferraz reconocen el pesimismo. La portavoz socialista, Montse Mínguez, aseguró que todavía queda margen para lograr apoyos, pero advirtió que si la reducción de jornada cae, "no será una derrota del Gobierno”. Según defendió, serán los partidos que voten en contra quienes tengan que dar explicaciones a los trabajadores.

En el PSOE, además, insisten en desvincularse de un posible fracaso, ya que se trata de la gran apuesta legislativa de Yolanda Díaz y Sumar. El Ejecutivo intenta así minimizar el coste político de una derrota parlamentaria en pleno arranque de curso.

Junts, la llave que bloquea el plan

La posición de Junts se mantiene como el principal obstáculo. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, transmitió en la noche del lunes que se mantienen en el 'no' al secretario de Estado de Trabajo y número dos de Yolanda Díaz, Joaquín Pérez Rey. Antes, su portavoz, Josep Rius, había reiterado que la medida es viable para las grandes empresas, pero no para las pequeñas y medianas, y ha advertido de que no apoyarán el proyecto en las actuales condiciones.

El partido de Carles Puigdemont, muy ligado a la patronal catalana, cree que puede asumir el coste político de tumbar una reforma popular, ya que sus bases son más sensibles a los intereses empresariales.