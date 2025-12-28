El PSOE de Jaén cesa a un concejal en Martos por difundir un vídeo entonando cánticos machistas

El alcalde de Martos (Jaén), Emilio Torres ha cesado al concejal Manuel Cortés tras publicar un vídeo en su perfil de Tiktok en el que aparece entonando cánticos machistas y sexistas. "Cincuenta caramelitos reparte la sociedad, entre las niñas bonitas que me la quieran mamar", es una de las frases de la canción.

"Yo me voy al campo, al campo de los madroños para que los campesinos me la metan por el coño", "El cochino de tu padre, cuando viene del trabajo, es capaz de meterse un tiro en la punta del carajo", o "Como tú te lo sabes y yo sí me lo sé, como tú te lo sabes yo la tengo como un tren", son otras de las frases de la canción.

En el vídeo, que ya ha sido eliminado, Cortés aparece en medio de otros dos hombres gesticulando al ritmo de la canción. Su difusión ha generado una gran polémica en el municipio y numerosas críticas. Por ello, el PSOE de Jaén, a través de un comunicado, ha anunciado la apertura de un "expediente disciplinario" y ha solicitado que se aplique "la suspensión cautelar de militancia" en relación con el artículo 90.

Captura de pantalla del vídeo en el que el concejal del PSOE de Martos entona cánticos machistas | Onda Cero

Asimismo, el partido ha mostrado su condena ante estos comportamientos, que ha calificado de "inadmisibles y repugnantes" y "contrarios" a los valores y principios "del feminismo e igualdad que nos inspiran". "Rechazamos y condenamos de forma rotunda este tipo de comportamientos y reiteramos nuestro compromiso con la defensa del feminismo y la dignidad de las personas",sentencia el comunicado.

También han pedido a Cortés que ponga su acta a de concejal a disposición del partido. "Queremos trasladar a la ciudadanía que este comportamiento no representa ni comparte los valores de esta institución ni de este equipo de Gobierno", ha añadido el alcalde.

Por su parte, el presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha manifestado que es "una actitud ante la cual uno no puede ni debe callar". En una publicación en X, ha expresado que Cortés debería "dimitir por sí solo" y si no lo hace tendrían que "expulsarle desde su propio partido". Si el PSOE no lo hace, añade, sería "igualmente responsable".

El PP de Jaén, también a través de un comunicado en X, ha cargado contra María Jesús Montero, vicepresidenta primera y candidata del PSOE a las elecciones andaluzas, por permitir estos comportamientos y ha asegurado que "no puede seguir ni un minuto más en su cargo". "El sanchismo ha tocado fondo", dice la publicación.