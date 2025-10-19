El PSOE exige a Juanma Moreno "que deje mentir" y el PP pide incluir la salud mental en el tratamiento del cáncer de mama

El PSOE ha publicado un manifiesto en sus redes sociales con motivo del día mundial por el cáncer de mama en el que defiende que la sanidad "debe ser pública, gratuita, universal y de calidad" y en el que exige al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "transparencia y urgencia" y "que deje de mentir" sobre los fallos en el cribado del cáncer de mama.

"Exigimos que deje de mentir y ocultar información, que publique todos los datos, que ponga en marcha de inmediato un plan de atención integral para las mujeres afectadas, que escuche y se ponga a disposición de las asociaciones de mujeres enfermas", se puede leer en el comunicado. Asimismo, le pide dejar "de pensar en términos políticos y electorales" porque el asunto es "de extrema gravedad".

En el manifiesto también hay un alegato a favor de los profesionales, a los que pide que deje de "culpar" y que "los ponga al frente de las soluciones". Los socialistas han recordado que casi 2.000 mujeres no fueron informadas de los resultados no concluyentes de su mamografía, lo que vulnera derechos básicos de las pacientes y se pone en riesgo "la salud y la vida de mujeres que confiaron en el sistema público".

El quebrantamiento en la confianza del sistema público es "muy beneficioso para intereses privados"

Así las cosas, el partido socialista advierte que el "quebrantamiento" de la confianza en el sistema público tiene consecuencias "terribles" en la salud de la gente, sobre todo para quienes menos recursos tiene y lamentan que es "muy beneficioso para otros intereses privados". Por eso consideran una "obligación" la coordinación entre las administraciones, porque "la salud pública salva vidas".

En el manifiesto se recuerdan los datos que dejó el cáncer de mama en 2024 -35.875 casos, el 29% de los cánceres diagnosticados en mujeres, y de todas las diagnosticadas, el 30% sufrirá una recaída y 6.513 mujeres murieron-. "No son estadísticas: son vidas. Ese debe ser nuestro compromiso y nuestra reivindicación", han indicado. "Cada cifra que damos nos duele", han subrayado.

El PP pide incluir la salud mental como tratamiento en el cáncer de mama

Por su parte, el PP también ha publicado un manifiesto en el que muestran su compromiso para seguir trabajando y recuerda que "la ciencia y la investigación son las mejores aliadas hoy y la mayor promesa para el mañana". En el texto destacan que los avances en terapias y estudios genéticos abren una "ventana a un futuro lleno de esperanza".

Igualmente, prometen no cesar en esfuerzos hasta encontrar "una solución definitiva que erradique esta enfermedad" y por ello se comprometen a mejorar las condiciones de los sanitarios y la calidad de vida de los pacientes.

En este contexto, consideran "fundamental" prestar atención a todo lo que "no se ve en un TAC", es decir, el apoyo psicológico, la fisioterapia oncológica... Por ello, "es vital que los tratamientos en salud mental formen parte integral del tratamiento". Aseguran que "nadie puede estar ni sentirse solo" ante la enfermedad.