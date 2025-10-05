PSOE y PP se enzarzan tras el informe de la UCO sobre Ábalos: "De sobres saben más en Génova"

PSOE y PP han protagonizado este fin de semana varios cruces de acusaciones a raíz del informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil publicó este viernes y en el que reflejó que el partido de Ferraz pagó con dinero en efectivo en sobres al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, sin que algunos de esos pagos se reflejasen en el registro de liquidaciones por gastos aportado por el PSOE.

El PP habla de "contabilidad B" en el PSOE

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, declaró este sábado que si el PSOE no enseñaba facturas que constatasen los pagos en metálico recibidos por Ábalos, "quedará perfectamente acreditada" la existencia de una contabilidad B en la formación socialista.

"Ese informe acredita que el número 2 de Pedro Sánchez, su hombre de máxima confianza en el partido y en el Gobierno, José Luis Ábalos, ha estado durante varios años sufragando parte de sus gastos personales por valor de más de 95.000 euros, sin justificación de ningún tipo", aseguró. "Se movían grandes cantidades de dinero en sobres de propaganda electoral, que no se decía de dónde venían, pero que ya se sabe dónde acababan", esbozó.

También arremetió contra la "cuadrilla de Pedro Sánchez" al considerar que se empezó a desviar dinero en cuanto llegó a la dirección del partido en 2017: "En resumen, durante años la sede socialista fue un ir y venir de dinero de procedencia desconocida".

Falta de "transparencia"

Por su parte, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, criticó este domingo el el "oscurantismo" y la "falta de respuesta y transparencia" del PSOE por no explicar con tiques o extractos bancarios los movimientos de dinero en efectivo en su sede de Ferraz.

En declaraciones a los medios de comunicación en Toledo, Fúnez denunció que, 48 horas después de conocerse, "no hemos visto ni un resguardo ni un tique que justifique el origen de ese dinero" y que demuestre que no había "una contabilidad paralela" dentro del PSOE.

"Lo que ha quedado de manifiesto en estas 48 horas es que el dinero se movía en sobres con facilidad dentro de la sede de Ferraz" y que "los sobres y la corrupción iban de Ferraz a Moncloa y de Moncloa a Ferraz", añadió.

El PSOE dice que el PP habla de sobres desde "su experiencia"

Por su parte, desde el PSOE han optado por ironizar sobre el tema y devolver el foco a los sobres de Luis Bárcenas y la contabilidad B en el Partido Popular: "Ven un sobre con dinero y piensan en corrupción. Cada uno interpreta según su experiencia", dijo la portavoz de los socialistas, Montse Mínguez.

Para Mínguez, los sobres con dinero en efectivo con los que su formación pagó al exministro son "un justificante de gastos ajustado al céntimo" y no "corrupción". La portavoz compartió un extracto del informe de la Guardia Civil en la que se lee la suma de cantidades declaradas como donaciones de Ábalos al PSOE, junto a los ingresos recibidos por este por parte del partido "coincide con lo declarado" ante la Agencia Tributaria y "con los datos de las cuentas bancarias" del exministro.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, también dijo este domingo que hay que dejar a la Justicia trabajar, pero añadió que "de sobres saben más en Génova": "Dejaría a la actuación de la Justicia y que sea el Poder Judicial al que corresponde sacar todas esas conclusiones. Yo no he visto nada de lo que dice el PP y, si hablamos de sobres, creo que los sobres están perfectamente unidos al PP y a otras épocas".