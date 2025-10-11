El PSOE denuncia que el jefe de Gabinete de Ayuso "mintió" para "manchar" al fiscal general y exige a Feijóo pronunciarse

La secretaria de Política Económica del PSOE y portavoz adjunta, Enma López, ha comentado que se está probando que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "ha mentido" para atribuir al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, una persecución a su pareja, Alberto González Amador, lo que es "indignante".

"Estamos ante algo verdaderamente grave, que es cómo desde una institución, desde la Comunidad de Madrid, se ha salido a mentir y a defender a Alberto Quirón", ha lamentado Enma López. Además, ha defendido a García Ortiz porque lo único que ha hecho es "defender la verdad", cosa que no se hace desde la Comunidad de Madrid, que "miente una y otra vez para intentar salvar" a Ayuso.

"Rotundamente no", la respuesta del fiscal general sobre si filtró el correo a la prensa

López se ha pronunciado así tras los vídeos publicados por el diario El País de la vista del fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo el pasado 8 de enero en el marco de la investigación por su presunto delito de revelación de secretos. Álvaro García Ortiz afirmaba que "rotundamente no" había sido él el responsable de la filtración.

Asimismo, López ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha instado a pronunciarse sobre la declaración ante el juez del jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien "confesó haber mentido exclusivamente para intentar proteger a su jefa" aunque "manchara" así a la Fiscalía General del Estado.

En su declaración, también difundida por El País, Rodríguez asegura que fue el propio González Amador fue el que le facilitó el contenido del email del fiscal y que le autorizó a difundirlo en un chat de prensa. "Feijóo tiene que decir si le parece normal que se manche el nombre de una institución por orden de Ayuso", es "indignante" que guarde silencio, ha subrayado.

Ha cargado contra Ayuso, por sus declaraciones sobre el aborto, y contra Moreno Bonilla

Igualmente, ha atacado a la presidenta madrileña por negarse a crear una lista de objetivos de la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, una obligación marcada por el Gobierno central. "Esta misma semana nos mandaba a las mujeres madrileñas a otro sitio abortar. Ella, que tanto habla de la libertad, está en contra de la libertad de todas las mujeres", ha indicado.

La dirigente socialista, además, ha aprovechado para destacar la relación de la pareja de Ayuso con el grupo Quirón con el aumento de las transferencias desde la Comunidad de Madrid con contrataciones, algo que perjudica a la sanidad pública y aumenta las listas de espera.

Al hilo de estas declaraciones, López ha mencionado los problemas con el cribado de cáncer de mama en Andalucía y ha exigido al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, una "explicación," para las más de 2.000 mujeres afectadas. "2.000 mujeres que no pueden conciliar el sueño por culpa del Partido Popular. Y es que este no es una excepción, es el modelo sanitario del Partido Popular", ha advertido.