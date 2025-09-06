El PSOE carga contra Feijóo por su ausencia en la apertura del Año Judicial: "Tiene una enorme falta de institucionalidad"

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha reprochado al líder del PP su ausencia en el acto de apertura del Año Judicial y le ha tildado de "hooligan". Asimismo, ha aseverado que Alberto Núñez Feijóo tiene "una enorme falta de institucionalidad y una enorme falta de saber estar, porque después de criticar uno tiene que estar allí donde se respetan a las instituciones".

Del mismo modo, ha acusado al presidente de los populares de estar "llevando tan al extremo su estrategia", que está convirtiendo a la formación en un partido "prácticamente antisistema". "Uno puede ser todo lo crítico que quiera, con toda la contundencia en la expresión que quiera para criticar una política, una decisión, una situación, pero luego hay que saber estar", ha añadido.

Por otra parte, López también le ha afeado a los populares que en las últimas semanas estén "copiando milimétricamente" el discurso "más ultra" de Vox y le ha recriminado a Feijóo que "asimile inmigración con delincuencia", ya que, a su modo de ver, esto le convierte en una "fotocopia" de Santiago Abascal. "La gente suele preferir el original a la fotocopia", ha remarcado.

Igualmente, el portavoz socialista en el Congreso también se refirió al acto del PP al que acudió Feijóo en Madrid, en lugar de asistir al inicio del Año Judicial. López ha expresado que este evento tuvo un "cúmulo de insultos" en las narrativas de "algún dirigente del PP de Madrid y en algunas partes de lo que dijo ayer", en referencia a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a quien, según López, Feijóo "rindió pleitesía". "Esto no es más que vomitar insultos, un insulto tras otro, pero que no aportan absolutamente a la política más que crispación y odio, y eso es lo que menos necesitamos en este país", ha concluido.

Las palabras de Patxi López se enmarcan dentro de la visita que ha realizado a la Casa del Pueblo de Picassent (Valencia) donde se ha encontrado con sus militantes y donde ha reivindicado que el Gobierno ha impulsado medidas "para ayudar a la gente y para que este país siga avanzando", a pesar de que el PP continúa "obsesionado con Pedro Sánchez", ya que tiene "una frustración enorme por no gobernar".