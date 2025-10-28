El PSOE aporta documentación para justificar descuadres económicos y reconoce que Koldo pudo participar en cobros en metálico

El PSOE ha aportado este martes nueva documentación al Tribunal Supremo en el que justifica algunos de los supuestos descuadres de pagos en efectivo a José Luis Ábalos detectados por la Guardia Civil y ha reconocido que Koldo García pudo tener "alguna intervención" en la gestión de "cobros de liquidaciones de gastos en metálico" del partido destinados al "equipo de Organización".

El último informe de la UCO detectó pagos en efectivo a Ábalos y Koldo de los que no constaba "respaldo documental ni información alguna".

En los documentos entregados por el PSOE a la Justicia, se recogen las cantidades de dinero que se sacaron del banco entre 2017 y 2024 y se destinaron a pagos en efectivo del partido tanto a sus cargos como a la Secretaría de Organización.

Explica el partido que dichas "presuntas liquidaciones" pueden referirse a gastos en los que incurrió el equipo de la Secretaría de Organización y estaban anotados de esa forma y no de manera individualizada respecto a Ábalos u otros investigados, y por ello no fueron incluidos en los documentos remitidos al Supremo.

También apuntan a la posibilidad de que Koldo García "haya tenido alguna intervención en la gestión de estos cobros de liquidaciones de gasto en metálico para el equipo de organización", aunque subraya que esos pagos no serían ni a él mismo ni a Ábalos.

La documentación presentada por el PSOE recoge que entre 2017 y 2024 se destinaron 127.739,18€ a la Secretaría de Organización, 19.637,97€ a Ábalos y 11.291,33€ a Koldo García.

El PSOE insiste en que todos los pagos efectuados por el partido "se encuentran debidamente incorporados a la contabilidad" y sometidos "al control y revisión de auditores externos y al escrutinio del Tribunal de Cuentas".

El PP denuncia pagos en efectivo a Santos Cerdán por encima del límite legal

En lo relacionado con Santos Cerdán, sucesor de José Luis Ábalos al frente de la Secretaría de Organización, el PSOE ha documentado que recibió 30.797,38 euros, aunque en 2021 y 2022 no recibió de forma individual dinero procedente de la caja.

Precisamente sobre Cerdán ha puesto el foco el PP, que sostiene que el PSOE le hizo pagos en efectivo por encima del tope legal de 1.000 euros que exige la ley desde 2021.

El exgerente del PSOE declara este miércoles ante el Supremo

Este miércoles declarará en el Tribunal Supremo el ex gerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón, y a una trabajadora del partido, Celia Rodríguez Alonso, por los pagos en metálico del partido a Ábalos y Koldo.

Moreno ya compareció el pasado jueves por segunda vez ante la comisión de investigación del Senado, donde se negó a contestar argumentando que ya estaba citado este miércoles como testigo en el Supremo.