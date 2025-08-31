El PSOE acusa al Partido Popular de "polarizar" la crisis de los incendios y "fracasar" en la prevención

La secretaria de Política Económica, Transformación Digital, Emprendimiento e Impacto Social y portavoz adjunta del PSOE, Enma López, ha defendido este domingo la actuación de su partido durante la crisis de incendios forestales del verano, asegurando que el Gobierno socialista "ha estado donde tenía que estar", frente a un Partido Popular que —según ha dicho— ha buscado "polarizar" y a unos gobiernos autonómicos que “han fracasado” en materia de prevención.

En declaraciones a los medios, López ha subrayado que superada la emergencia "es el momento de la rendición de cuentas" y de analizar con transparencia lo sucedido. En ese sentido, ha reivindicado que el Ejecutivo puso “todos los recursos” para contener las llamas y facilitar la recuperación de las zonas afectadas.

La dirigente socialista recordó que varios ministros han comparecido esta semana en el Senado y defendió que los ciudadanos "tienen derecho a saber dónde ha estado cada administración y qué ha hecho cada gobernante". "Al PSOE se le vota precisamente para que solucione los problemas", afirmó López, quien destacó que, tras la catástrofe, el Gobierno ha aprobado la declaración de zona catastrófica para los territorios gravemente afectados por emergencias de Protección Civil, con el fin de activar ayudas específicas.

Denuncia una estrategia de crispación de Feijóo

Frente a ello, ha señalado que el PP, "que es quien tiene las competencias en las comunidades autónomas", ha fracasado nuevamente como cada vez que "tiene que enfrentarse a una emergencia". "Y como fracasa, lo que hace es polarizar", ha lamentado López.

Fracasaron, según la secretaria de Política Económica del PSOE, porque las Comunidades Autónomas no invirtieron lo suficiente en prevención, y porque tienen en "unas condiciones laborales indignas" a "todas esas brigadas" que trabajaron en las labores de extinción de incendios. La portavoz socialista ha reprochado también a los presidentes autonómicos del PP, como Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y Alfonso Rueda (Galicia), que actuasen con "deslealtad" al no movilizar medios disponibles mientras reclamaban recursos al Gobierno central.

Asimismo, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de coordinar una estrategia de "desinformación y crispación", basada en "peticiones absolutamente desproporcionadas" de medios de extinción, que sumaban "el doble de todos los recursos de la Unión Europea". López ha concluido que el contraste de este verano ha sido "un Gobierno socialista de Pedro Sánchez que trabaja y resuelve" frente a un PP que, a su juicio, "polariza, fracasa y recurre a la crispación".

Llama de nuevo a la firma del pacto de Estado

Preguntada por el pacto de Estado frente a la emergencia climática que presentará este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la dirigente socialista ha instado al PP a "tener altura de Estado" y "ser conscientes" de que lo ocurrido este verano probablemente haya sido "el trailer de todo lo que está por venir en los próximos años".

Ha lamentado que en los últimos días de los 'populares', entre ellos el propio Feijóo, han calificado la propuesta de pacto de Estado como "una cortina de humo", negando así "la emergencia climática" y los efectos que tienen. "Normal, porque están pactando con negacionistas de Vox", ha añadido, reclamando al PP una "predisposición" para llegar a acuerdos que no han visto en sus declaraciones de los últimos días. "Siempre se está a tiempo de rectificar, sobre todo cuando estamos hablando de algo tan importante para el país", ha zanjado.