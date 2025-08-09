El PSOE acusa a Feijóo de "institucionalizar el racismo" para "seducir" al votante de Vox y llegar al poder

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha acusado al PP de alimentar los discursos de odio y de señalamiento a cambio de votos y se ha dirigido directamente al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, al que "le da igual institucionalizar el racismo y la islamofobia" si logra con ello "seducir" al votante de Vox para llegar al poder.

Según Mínguez, "este mix, este tándem PP-Vox" es el que está promoviendo estos discursos de odio, en referencia a la norma aprobada en el Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) con la que se prohíben celebrar en los polideportivos municipales celebrar actos religiosos, sociales o culturales ajenos al consistorio. Concretamente, los que suele celebrar el colectivo musulmán de la localidad, como el rezo del fin del Ramadán.

También ha recordado los episodios de violencia en Torrepacheco con "la caza del inmigrante", que el PP condenó "tibiamente" o el cierre de un centro de menores inmigrantes en Madrid "casualmente por culpa de una licencia", que no supuso un problema cuando los acogidos eran niños ucranianos, tal y como ha señalado la portavoz.

Feijóo ha dado un volantazo hacia la ultraderecha

Por todo ello, Mínguez ha insistido en que Feijóo, "lejos de acercar al PP al centro, lo que ha hecho es dar un volantazo hacia la ultraderecha" y por ello los socialistas van a estar "muy atentos" y van a luchar "con todas las herramientas democráticas" contra el discurso de odio impulsado por "el tándem" PP-Vox.

"Vamos a luchar con todas las herramientas democráticas que tenemos a nuestro alcance para acabar con esta confrontación y para acabar con este discurso de odio al que nos está llevando ese mix, ese tándem del PP y Vox, porque como decimos no es el único ejemplo o un caso aislado lo que ha pasado en Jumilla" (Murcia).

"También lo vemos en las CC.AA. donde el PP está gobernando, cómo está poniendo recursos para no acoger a los menores migrantes que llegan a Canarias. Así, poco a poco en la geografía española se está alimentando, se está blanqueando ese discurso del señalamiento" ha añadido la portavoz.

El PP pide al Tribunal de Cuentas un informe de fiscalización sobre los contratos del Gobierno con Huawei

Por su parte, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, no se ha pronunciado sobre este respecto, sino que ha contraatacado con los contratos del Gobierno con Huawei o Hikvision. "Sánchez y su Ejecutivo están poniendo en riesgo tanto la seguridad nacional como la de nuestros socios y aliados europeos y americanos. Necesitamos saber qué es lo que está pasando, cuáles son los riesgos que estamos asumiendo y cuáles son los intereses de este Gobierno", ha subrayado.

Además, ha anunciado que el PP ha pedido la comparecencia de los ministros José Manuel Albares (Asuntos Exteriores), Félix Bolaños (Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Margarita Robles (Defensa) para que aclaren la situación y, además, la comparecencia "del máximo responsable de Regulación y Supervisión de la Contratación del Ministerio de Hacienda para que dé explicaciones sobre estos contratos".