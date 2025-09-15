Las protestas propalestinas en La Vuelta alentadas por Pedro Sánchez recrudecen el enfrentamiento político

La Vuelta ciclista a España tuvo que enfrentarse a una situación inédita tras verse obligada la organización a suspender su etapa final en el centro de Madrid porque las protestas propalestinas no garantizaban la seguridad de los ciclistas.

Dichas movilizaciones provocaron altercados que se han saldado con dos detenidos y 22 agentes de la Policía heridos es impidieron la normal celebración de esta acto deportivo.

Las protestas durante esta edición de la ronda española se han sucedido durante varias de sus etapas a lo largo de su recorrido para reclamar la retirada del equipo de Israel y reivindicar el fin de la guerra en Gaza. Unas movilizaciones que el Gobierno ha celebrado como muestra del rechazo del pueblo español a la ofensiva israelí sobre la franja y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alentó horas antes de este final de etapa.

Es precisamente este apoyo de Sánchez a las movilizaciones el que ha desencadenado el enfrentamiento político por el caos vivido en el centro de Madrid que obligo a cancelar el evento deportivo.

El PP carga contra Sánchez: "No tiene límites"

Tanto el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, como la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, cargaron contra el presidente del Gobierno al que hicieron "responsable" de "reventar la última etapa de la Vuelta y dar una imagen bochornosa de nuestro país". Ayuso elevaba aún más el tono y llamaba a lo sucedido "kale borroka alentada por Pedro Sánchez".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, publicó una carta en sus redes sociales en las que acusaba al Gobierno de haber "permitido e inducido la no finalización de La Vuelta" y este lunes ha culpado a Sánchez de los "actos de violencia" en La Vuelta y ha dicho que "no es digno" del cargo que ocupa y que ya "no tiene límites".

Por su parte, su secretario general, Miguel Tellado, ha calificado como "lamentable" esta actitud del presidente, "ver a todo un presidente del Gobierno alentando protestas, alentando violencia para boicotear la Vuelta ciclista a España en su etapa final, es desde luego una irresponsabilidad que nadie ha visto en ningún primer ministro de ninguna democracia moderna".

Tellado ha sostenido que "es muy grave" que desde el Gobierno de España "se alienten protestas de esta naturaleza", y mucho más que el dispositivo planteado desde el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska "haya dejado indefensos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

La delegación del Gobierno celebra el mensaje que ha mandado el pueblo de Madrid

Nada que ver estas declaraciones de la oposición con las del delegado de Gobierno de Madrid, Francisco Martín, que aseguró que la manifestación propalestina que ha paralizado La Vuelta ciclista en la capital fue "pacífica" y que el pueblo de Madrid ha enviado "al mundo un inmenso mensaje de solidaridad, humanidad y empatía con el sufrimiento del pueblo palestino".

"En Madrid, en los últimos meses no se han asesinado a 65.000 niños, no se ha bombardeado hospitales, no se ha acribillado a niños y niñas. En Madrid no se mata a la gente donde todo eso está pasando es en Palestina. En Madrid hoy se ha interrumpido una carrera ciclista", remarcó Martín.

Así, defendió que el dispositivo policial ha sido "extraordinario" que ha velado por la seguridad de los participantes en el evento y también de "quienes legítimamente han decidido salir a las calles a protestar, a pedir que acabe el genocidio y que acabe la barbarie"; que ha contabilizado en 100.000 personas.

Un evento que finalmente tuvo que suspenderse, pero a lo que Martín no aludió y sobre lo que no hizo autocrítica.

En la misma línea que el delegado del Gobierno se pronunció el ministro Óscar López que resaltó que "habla muy bien de Madrid" que se manifieste contra un "genocidio", "lo siento por La Vuelta, pero lo siento mucho más por cientos de miles de palestinos que están siendo masacrados", publicó en la red social X.

La Vuelta lamenta los altercados

Mientras continúa la batalla dialéctica continúa con nuevas declaraciones, los organizadores de La Vuelta han lamentado las protestas propalestinas que provocaron este domingo la cancelación de la última etapa de la edición con final en el centro de Madrid y felicitaron al vencedor de la ronda española, el danés Jonas Vingegaard.

"Desde la organización de La Vuelta lamentamos los acontecimientos que han tenido lugar durante la celebración de la etapa final de La Vuelta 25. Pese a todos los esfuerzos de la organización, no hemos podido concluir la etapa según lo planeado debido a los lamentables incidentes ocurridos en Madrid", indicaron en un comunicado.