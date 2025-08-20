Protección Civil defiende su gestión: "Habría que preguntarse por qué no se anticiparon quienes estaban gestionando en las comunidades"

La gestión de la emergencia durante la oleada de incendios que ha azotado a diferentes zonas de España en los últimos días sigue en el centro de la polémica con Gobierno y PP culpándose mutuamente de los errores a la hora de solicitar y organizar los recursos para hacer frente al fuego.

Este miércoles ha sido la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, quien ha defendido su gestión y ha señalado a las comunidades por solicitar tarde "una lista innumerable de medios".

Barcones ha explicado que Protección Civil preguntó en la mañana del pasado 15 de agosto a las comunidades que no sufrían incendios por la disponibilidad de medios aéreos de extinción y transporte que pudieran ser ofrecidos a Asturias, Galicia, Castilla y León y Extremadura, y que fue entonces cuando las regiones afectadas enviaron "tres emisivas simultáneas pidiendo una lista innumerable de medios que necesitan".

"A lo mejor habría que preguntarse por qué no se anticiparon quienes estaban gestionando la emergencia en las comunidades autónomas (…) Cualquiera que se dedique a gestionar emergencias y sepa lo que se tiene entre manos sabe que mover bulldozers no se hace en diez minutos o que mover medios aéreos no se hace en cinco", ha sentenciado.

Gobierno y PP se señalan

En clave política hemos visto en los últimos días a algunos ministros de Gobierno salir en defensa de la movilización de los recursos estatales ante las críticas de algunos presidentes autonómicos y consejeros del PP.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha negado que el Gobierno preguntase a las autonomías demasiado tarde para el envío de medios; y la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha cargado contra Mañueco por cargar contra el Ejecutivo aún sabiendo que tenía medios "desde el primer día".

El propio Mañueco ha admitido que han podido producirse "algún tipo de incidencias", pero ha defendido "todas y cada una de las decisiones" que han tomado las personas al frente de los operativos de extinción.

También ha criticado la gestión del Ejecutivo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha calificado la reacción del Gobierno de "tardía". "Un incendio que sobrepasa provincias y comunidades autónomas es un problema nacional, y el Estado debe desplegar toda su capacidad e influencia con el objetivo de colaborar para apagar el incendio", ha dicho.