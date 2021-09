La propuesta de Casado para renovar el CGPJ que ha rechazado el Gobierno

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, una reunión inmediata para discutir cómo reformar la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) este martes en el Desayuno Informativo de Nueva Economía Forum.

Casado exige esta reunión previa a la renovación del Poder Judicial ya que reclama que los jueces sean quienes elijan a la mayoría del Consejo antes de que lo renueven. El motivo de esta petición, según ha expresado el líder de los populares en su discurso, es que no se fía del presidente. Casado expone que Sánchez "se ha quedado sin excusas" y que el PP se mantiene firme ante su único requisito: despotilitizar el Poder Judicial.

El líder de los populares sostuvo en el desayuno que "Sánchez quiere controlar a los jueces". "No podemos aceptar esta campaña de propaganda y de desprestigio que están haciendo para controlar el único poder que no controlan", aseguraba tras explicar los diversos desencuentros mantenidos durante estos casi tres años en los que no se ha renovado el CGPJ.

La respuesta del Gobierno ante las exigencias del líder popular ha sido tajante. "Basta ya de excusas", replicaba indignada la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros este martes.

"No hay excusas que avalen tener bloqueado el órgano de gobierno de los jueces durante más de 1.000 días. No hay excusas para incumplir el mandato constitucional", afirmaba Rodríguez rotundamente. "No caben excusas, estamos hablando de cumplir la ley, la Constitución", sellaba la ministra ante este "bloqueo insostenible" al preguntarle por la exigencia de Casado.