El PP propone limitar el Ingreso Mínimo Vital a los inmigrantes y que sólo lo cobren quienes trabajen y coticen

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha confirmado que su formación quiere regular el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que se ha convertido en un "efecto llamada" para la inmigración ilegal. La idea, según el 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo es que "contribuir tiene que ser condición para permanecer", es decir, que los inmigrantes que quieran tener derecho a estas ayudas sociales deberán trabajar y cotizar a la Seguridad Social.

Tellado ha asegurado que "España es un país abierto, pero no injusto con los que siempre han tirado del carro" y que no limitar el IMV supondría un "agravio para la familia que cotiza, para el autónomo que madruga o para el parado que ha contribuido, muchos de ellos, cientos de miles de inmigrantes que se esfuerzan cada día".

Tal y como ha avanzado el diario 'El Mundo', el PP propondrá reformar la ayuda porque esta "nació para proteger a quien lo necesita de verdad, no para convertirse en un efecto llamada".

Requisitos para beneficiarse del Ingreso Mínimo Vital

Para beneficiarse de la ayuda, el Gobierno estableció una serie de requisitos:

Residir legal y de forma efectiva en España durante al menos el año anterior a la solicitud.

durante al menos el año anterior a la solicitud. Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica acreditando que los ingresos y patrimonio no superan los umbrales (que parten desde los 658 euros para una persona que vive sola).

económica acreditando que los ingresos y patrimonio no superan los umbrales (que parten desde los 658 euros para una persona que vive sola). Formar parte de una unidad de convivencia reconocida o, en su defecto, acreditar la emancipación.

o, en su defecto, acreditar la emancipación. Tener entre 23 y 65 años (salvo menores de esa edad con hijos a cargo).

"Contribuir tiene que ser condición para permanecer"

El plan migratorio del PP, cuyas medidas se presentarán en los próximos días, se "guiará" por la "máxima" de que "contribuir tiene que ser condición para permanecer", según confirmó Tellado, quien deslizó así que los populares reforzarán los criterios de acceso al IMV para que no lo puedan cobrar aquellos inmigrantes sin vida laboral previa en España. "Es de sentido común y es, desde luego, el mejor sistema para todos, principalmente para aquellos que sí vienen a España a construir y labrarse un futuro integrándose y asumiendo los valores de nuestra sociedad. Ese es el camino", expuso Tellado.

Los populares, además, se comprometen a ofrecer una propuesta con la que se "recupere el orden y la ley", se proteja las fronteras, exista una lucha "contra las mafias", se "expulse a los que vienen a delinquir" y "se garantice la integración de quienes sí vienen a sumar".