El PP propone a Juan Francisco Pérez Llorca como candidato a la Generalitat Valenciana

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto al secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, como candidato para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Presidencia de la Generalitat, según han informado fuentes del partido.

Feijóo ha mantenido este martes "una última conversación telefónica" con Pérez Llorca, en la que le ha comunicado su designación como candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat de cara al pleno de investidura que se convocará en los próximos días "para dar estabilidad a la Comunidad Valenciana a la mayor brevedad posible", han añadido las mismas fuentes.

Además, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha telefoneado a los presidentes provinciales para comunicarles la decisión de la dirección nacional del partido. Dicha decisión ha contado con el respaldo unánime de los tres territorios, según fuentes del PP.

Pérez Llorca aseguró este lunes que nadie se lo había propuesto

El síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, aseguró que le corresponde a la dirección nacional de su partido "proponer" el candidato para suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, al tiempo que rechazó entrar en "especulaciones" ni "el juego de las hipótesis" sobre este asunto, aunque reconoció que no podía "negar" que su nombre está "encima de la mesa".

"Lo importante es que haya discreción y que se llegue a un acuerdo", resumió.