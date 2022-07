La princesa Leonor llega a Girona entre gritos de apoyo y de rechazo

La Princesa Leonor y la Infanta Sofía se han reunido en el Teatre-Museu Dalí de Figueres (Girona) con jóvenes que participan en programas de la Fundación Princesa de Girona cuyo objetivo es impulsar el talento joven.

Premios Princesa de Girona 2022

Hasta allí se han trasladado para asistir a una sesión de trabajo previa a la entrega de los Premios Princesa de Girona 2022 que se celebrará mañana en la localidad barcelonesa de Cornellà de Llobregat y donde también participarán los reyes.

Junto a ellas han estado la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, y la delegada del Gobierno en Catalunya, Maria Eugènia Gay.

Críticas de los independentistas

Sin embargo, no ha acudido al acto la alcaldesa de Girona, Agnès Lladó, que ha rechazado la visita a través de un tuit este mismo domingo por la tarde: "A mí no me representan".

Esta es la primera vez que Leonor visita Girona, de la que también tiene el título de princesa, pues el Ayuntamiento -de mayoría independentista- se ha negado a ceder un espacio para la celebración de la entrega de premios de la Fundación Princesa de Girona (FPdGi), por lo que en las últimas dos ediciones se celebraron en Barcelona.

Aplausos y abucheos por la llegada de la Princesa

En los alrededores del museo, se han congregado grupos a favor y en contra de la presencia de la heredera al trono, separados por el amplio cordón de seguridad desplegado por los Mossos d’Esquadra y la Policía Local, que les han impedido acercarse al punto de llegada.

Durante la entrada de la Princesa Leonor se ha podido oír los aplausos y abucheos procedentes de ambos grupos, sin que se hayan registrado incidentes.