Presión política y judicial para que el fiscal general del Estado no acuda la apertura del Año Judicial

El próximo viernes a partir de las 12:00 horas de la mañana, en el Tribunal Supremo dará comienzo el acto de inicio del Año Judicial, a este acto acudirán el rey Felipe VI; la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló; el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Precisamente, su presencia, debido a su procesamiento por la presunta comisión del delito de revelación de secretos, ha tensionado el ambiente hasta límites insospechados.

Los conservadores del CGPJ piden que no vaya

Esta sería la primera vez en la historia que el máximo representante de la Fiscalía acudiría a este evento en calidad de procesado y esto no ha sentado nada bien en la judicatura. De hecho, tal es el malestar que los vocales conservadores del CGPJ han pedido a su presidenta que le transmita a García Ortiz que no es conveniente que acuda al acto.

Del mismo modo, han instado a Perelló a solicitarle al ministro Bolaños que no ocupe un puesto en los estrados, para así mostrar su condena a los ataques a jueces por parte de algunos miembros del Ejecutivo. De hecho, la última andanada ha sido lanzada por el presidente del Gobierno, quien han asegurado que hay "jueces que hacen política" en una entrevista a RTVE.

Jueces y fiscales también se revelan

La de los vocales del CGPJ no ha sido la única muestra de disconformidad que se ha registrado, también la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, han firmado un manifiesto en el que señalan que "mostramos nuestro rechazo a la presencia en este acto de don Álvaro García Ortiz. Sentar junto a Su Majestad el Rey y ante el Poder Judicial a una persona contra la que se ha acordado la incoación de un procedimiento abreviado en virtud de resolución firme y cuando, con toda probabilidad, se abrirá juicio oral, es un hecho insólito, que constituye un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y al propio jefe del Estado".

Las tres organizaciones han hecho especial hincapié en el hecho de la presencia del rey y de la presidenta del CGPJ. Por tanto, que compartan espacio con un fiscal general del Estado salpicado por la corrupción "mina la credibilidad de la Justicia y afecta a todos los jueces, magistrados y fiscales que cada día desempañamos nuestra función desde la absoluta independencia y con escrupuloso respeto al principio de legalidad".

No obstante, han reiterado su respeto al principio de presunción de inocencia, pero también han demandado "el respeto a las instituciones y a lo que representan están por encima de los intereses particulares de quienes somos servidores públicos".

El que no acudirá es Feijóo

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ya ha anunciado que no acudirá al evento por "un compromiso previamente adquirido", tal y como ha expresado el Partido Popular en un comunicado. De esta forma, en otro hecho histórico, será la primera vez que el líder de los populares no acuda a una cita de este calibre desde que ocupa el puesto. Donde sí que estará es en la apertura del curso político de la Comunidad de Madrid junto a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

En el texto remitido por el partido aseguran que "profesa el mayor de los respetos hacia el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo", el mismo que tiene "hacia la Corona en general y hacia Su Majestad el Rey en particular". En la comunicación no se recoge que esta ausencia corresponda a un supuesto plantón, pero sí que reiteran que este Gobierno "no respeta la Justicia".

Se preveía una repulsa de los jueces al fiscal general

El pasado miércoles laSexta informó de que ya existía cierto runrún entre los magistrados, quienes preparaban algún tipo de actuación que sirviese para reprobar al fiscal general del Estado. Esta correría a cargo del ala conservadora, que tenía en su horizonte dos posibilidades: levantarse justo en el momento en el que García Ortiz diese su discurso o entrar después del mismo. Pero tenían el temor de que esto se malinterpretase como una ofensa hacia el rey y Perelló.

Con todo, sería este miércoles, tras la toma de posesión de los presidentes de la Sala Segunda y Tercera del Tribunal Supremo, cuando lo decidiesen.

Por su parte, desde la Fiscalía no parecían esperar ningún tipo de acto de este tipo, pero al ser preguntados esperaban que no se produjese, puesto que es un evento de mucha importancia. Lo mismo ocurría con las altas instancias de jueces, quienes aludían a la presencia del rey para evitar hechos de este tipo.

Por último, esta misma semana el fiscal general del Estado le ha hecho entrega al rey de la Memoria Anual de la Fiscalía, en la que se recoge la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas necesarias para un mejor funcionamiento del sistema de Justicia.