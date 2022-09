El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, renuncia a su cargo

El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha anunciado su intención de presentar su renuncia al cargo y a seguir formando parte del consejo de administración de la corporación. Lo ha hecho a través de una carta en la que justifica su decisión en el hecho de que "no se dan las condiciones mínimas para el consenso transversal, ni para la conformación de una mayoría plural, estable y coherente; y, en muchas ocasiones, ni tan sólo el clima propicio al diálogo o que necesitamos para culminar el proyecto".

A su juicio, todo ello "dificulta mucho la gobernabilidad de la empresa e impide llevar a cabo la transformación con la que todos nos habíamos comprometido".

En su misiva, Pérez Tornero recordó que hace 18 meses recibió la encomienda por parte de las Cortes Generales del Estado de acometer un proyecto que "diseñaba una transformación profunda de la corporación", la cual "no se trataba de una simple operación de maquillaje, ni de un simple lavado de cara".

A pesar de "la complejidad y dificultad de la tarea", dijo ser consciente de que su labor era de "largo recorrido" y que requeriría "una paciencia que muchos no tendrían". Sin embargo, subrayó que siempre trabajó con el convencimiento de que su equipo y él mismo pondrían lo mejor de sí mismos para hacer su trabajo y con la certeza de que en cuanto "tuviese indicios de que el proyecto que me habían encargado las Cortes no era viable, lo reconocería públicamente -sin dudarlo un segundo- y nunca me aferraría a la presidencia".

Tras este preámbulo, avanzó que "ese momento ha llegado. Es ahora", ya que "no se dan las circunstancia para sostener la viabilidad de mi proyecto".

El hasta ahora presidente de RTVE regresará a la universidad "con la satisfacción de haber hecho todo lo posible por contribuir a edificar una radiotelevisión pública, plural e independiente a la altura de las exigencias de nuestro tiempo y como nuestro país merece".