El presidente de Acciona niega conocer a Koldo y Cerdán y defiende que actuará con contundencia ante la corrupción

El presidente ejecutivo y CEO de Acciona, José Manuel Entrecanales, negó este jueves conocer o haberse reunido con Koldo García, exasesor del que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos, así como con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, ambos implicados en un presunto caso de corrupción por cobrar comisiones a cambio de adjudicaciones, y descargó todas la responsabilidades de este caso en el exdirector de Acciona en Navarra y La Rioja Fernando Merino, despedido en 2021.

"Rotundamente no", aseguró Entrecanales, quien afirmó que ni él "ni ningún otro miembro de del Consejo de Acciona apellidado Entrecanales" conoce a estas dos personas. "Le he preguntado a mi primo", José Ignacio Entrecanales, vicepresidente ejecutivo de Acciona, "y tampoco los conoce", aseguró al ser preguntado por este asunto durante su intervención en la Junta General de Accionistas.

Sí reconoció que conoce al otro implicado de la trama, el exministro de Transportes José Luis Ábalos. "Tuve una reunión protocolaria con él cuando era ministro", destacó.

"Nos duele profundamente el impacto reputacional que estas informaciones pudieran tener, tanto sobre nuestra compañía como sobre los más de 66.000 empleados que cada día desarrollamos nuestro trabajo con ilusión, esfuerzo, compromiso y la más absoluta integridad y rigor", ha señalado.

Entrecanales ha argumentado que todos los empleados y colaboradores de Acciona conocen y entienden sus normas y mecanismos de control, por lo que si se constataran incumplimientos individuales o la elusión de controles, ha defendido que se adoptarán las medidas oportunas "con toda la contundencia posible".

"Porque en Acciona no entendemos otra forma de trabajar que no sea con integridad, ética y honestidad. Y créanme que, en nuestro caso, estos valores no son un eslogan: son la base sobre la que construimos cada decisión, cada proyecto y cada relación de confianza. Seguiremos actuando con la máxima firmeza para preservar lo que somos y lo que queremos seguir siendo: una empresa ejemplar comprometida con la legalidad y la ética", ha añadido.

Preguntado sobre posibles demandas a medios de comunicación por las informaciones que relacionan a Acciona con esta trama, manifestó que aunque "el cuerpo" le pida tomar acciones legales, los medios son "cautos" y saben muy bien la diferencia entre las injurias y las informaciones.

Sobre los contratos, aseguró que nunca llegaron a tener conocimiento sobre acciones irregulares y que Merino actuaba con la autonomía propia de una empresa descentralizada como Acciona. También indicó que los contratos investigados representan un volumen agregado "muy pequeño" respecto al total de Acciona Construcción. "Este exempleado habría introducido una empresa externa en el esquema de 30.000 colaboradores", recordó refiriéndose a la empresa Servinabar 2000.

Asimismo, apuntó que la compañía anunció la semana pasada que cesaba relaciones con Servinabar y despidió al responsable de Construcción, Justo Vicente Pellegrini, por "falta de diligencia" en el ejercicio de sus funciones de supervisión. "Hemos de determinar si en su caso los controles previstos podrían haber sido incumplidos", aclaró.