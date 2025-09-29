La presidenta de Navarra confirma que Santos Cerdán acudía con ella al Ministerio para agilizar obras como el túnel de Belate

María Chivite, visiblemente enfadada ante las preguntas de la senadora de UPN, Marimar Caballero, ha confirmado que Santos Cerdán "como diputado por Navarra" se implicó directamente en la tramitación de las licencias de obras de la Nacional A-I, en especial las del túnel de Belate y que fue con ella al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana -entonces dirigido por el ex ministro José Luís Ábalos- para agilizar dichas licencias.

Santos Cerdán me acompañaba al Ministerio... como diputado por Navarra.

"En varias ocasiones me ha acompañado Santos Cerdán e incluso se lo solicitaba yo. Él es diputado por Navarra y su tarea es velar por reclamar la falta de infraestructuras del gobierno de España en Navarra" -decía Chivite-. A esta respuesta, los miembros de la Comisión le recordaban la información publicada en su día por Onda Cero: que Cerdán nunca hizo pregunta alguna al Gobierno como diputado sobre las obras del túnel de Belate más allá de las que hizo "para que constara en las actas del Congreso y para aparentar que se interesa por ellas" pocos días antes de que fuera encarcelado.

Según ella -sobre la adjudicación de las obras del túnel de Belate, en concreto,- nunca habló con Cerdán aunque sí ha reconocido que trató con el ex líder socialista a cerca de las obras "en general" de la Nacional 121-A y su desdoblamiento a su paso por Navarra.

Lo del túnel de Belate fue una directriz política

Al respecto de la obra del túnel de Belate, la presidenta de la Comunidad Foral ha justificado la rapidez de la adjudicación por necesidades de seguridad vial y porque era una "directriz política" para mejorar las infraestructuras en carreteras de esa comunidad.

Chivite ha insistido una y otra vez en que ella no influye en las decisiones de contrataciones de obras públicas.

Igualmente, ha asegurado que la salida de su entonces Consejero de Cohesión Territorial de Navarra, Bernardo Ciriza, fue porque perdió su confianza y no para poner en su puesto a su tío segundo Óscar Chivite en quien confía plenamente y "por quien pongo la mano en el fuego" -ha señalado-.

El voto del "casi jubilado" Presidente de la Mesa de contratación fue clave para adjudicar Belate a la empresa de Cerdán

La presidenta navarra -tras varios intentos por parte de los senadores de la comisión- admitía finalmente que el voto del presidente de la Mesa de Contratación Jesús Polo -cuya jubilación se retrasó gracias a una disposición adicional en la Ley de presupuestos de 2021- fue determinante para que la obra del túnel de Belate fuera adjudicada a la UTE que formaban en ese momento Acciona y Servinabar.

((Seguirá ampliación))