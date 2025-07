La presidenta de la FEMP denuncia que los ayuntamientos se sienten "abandonados": "Pedro Sánchez se rio del acuerdo de financiación"

La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, María José García-Pelayo, ha denunciado en una entrevista en Onda Cero que los Ayuntamientos se sienten "dolidos, cabreados, abandonados" y ha atacado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien en sus palabras, "se rio literalmente del acuerdo aprobado por parte de todos los grupos políticos".

"Todos nos pusimos de acuerdo para reclamar un nuevo modelo de financiación local, se lo trasladé a Pedro Sánchez, que se rio literalmente de ese acuerdo aprobado por parte de todos los grupos políticos" ha expresado García-Pelayo.

Del mismo modo, ha manifestado que los servicios de la mayoría de ayuntamientos son "insuficientes" y que en muchas ocasiones no se prestan "adecuadamente por falta de medios y falta de recursos económicos. Por eso necesitamos esa nueva financiación municipal", ha recalcado.

Igualmente, ha pedido que los ayuntamientos sean más escuchados a la hora de tramitarse las leyes porque "literalmente temblamos" cuando se aprueba una ley. Muchos consistorios se han quejado porque han tenido que subir la tasa de basuras. "Estamos teniendo que cobrar a los ciudadanos un tasazo porque a Pedro Sánchez se le ha metido en la cabeza que Europa exige que cobremos esa tasa".

Pedro Sánchez nos ha obligado a crear una tasa

Si bien, según la presidenta de la FEMP Europa no dice nada de cobrar una tasa, sino que "hay que recoger, reciclar y transportar residuos". Además, considera que al igual que quien no recicla es penalizado, quien lo hace debería ser premiado, pero que "no se permite con esta ley que impone Pedro Sánchez".

Asimismo, ha acusado al presidente del Ejecutivo de saltarse la autonomía local al crear esta tasa porque los ayuntamientos se rigen por la ley de base del régimen local. "Nosotros tenemos autonomía fiscal, autonomía financiera. Es decir, nosotros somos los que decidimos qué tasas o qué impuestos cobramos", ha explicado.

Sin embargo, "Pedro Sánchez nos ha obligado a crear una tasa, con lo cual se está saltando la autonomía local. El Gobierno de España no nos puede obligar a crear una tasa" ha subrayado. Además, María José García-Pelayo ha revelado que no se les han dado los criterios para crearla. "Hay que hacer un trabajo de ingeniería fiscal para buscar la solución menos mala. Es trágico" ha concluido.