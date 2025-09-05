La presidenta del CGPJ manda un mensaje al Gobierno: "Resultan totalmente inoportunas las descalificaciones a la Justicia"

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha calificado de "inoportunas y rechazables" las "insistentes descalificaciones" a la justicia por parte de otros poderes públicos, y ha censurado que se intente atribuir a los jueces "intenciones u objetivos" contrarios a los principios de su actuación.

Perelló ha hecho una defensa a la independencia judicial durante el acto de apertura del año judicial, presidido por Felipe VI, y marcado por la presencia del fiscal general, Álvaro García Ortiz, criticada por un sector de la judicatura debido a su procesamiento, y también por las recientes críticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a algunos jueces.

Tras resaltar que la confianza y la credibilidad en la justicia son un bien común que ha de ser preservado, Perelló ha lanzado este mensaje al presidente del Gobierno, sin mencionarlo, en el que censura las "inoportunas" descalificaciones provenientes de los poderes públicos.

Perelló ha señalado que este tipo de declaraciones "socavan de forma directa la confianza en la Justicia al tratar de influir negativamente en la consideración ciudadana de los jueces".

Los posibles errores se corrigen en el seno del proceso judicial

Ha abundado la presidenta del CGPJ en que estas descalificaciones son "impropias de un estado de derecho avanzado en el que rige no sólo el principio de separación de poderes sino el de respeto mutuo".

Ha admitido Perelló que son aceptables el desacuerdo y la crítica, pero no "desacreditar al Poder Judicial" y ha concluido este pasaje de su discurso haciendo hincapié en que "los posibles errores" de cualquier actuación judicial "son corregidos en el seno del propio proceso, que es sumamente garantista".

No es propio del Poder Judicial entrar en polémicas

La máxima responsable de los jueces ha querido destacar que "no es propio del Poder Judicial entrar en polémicas ni en críticas a personas ni a instituciones". No obstante, ha anudado que sí defenderá con firmeza "los principios esenciales que definen al Poder Judicial y que hacen que sea digno de este nombre".

"La sociedad no merece que los poderes públicos entren en descalificaciones ni en reproches mutuos, sino que las instituciones funcionen con normalidad y que actúen al servicio de los ciudadanos, y con respeto y lealtad a las otras. Y así lo hará el Poder Judicial", ha completado.