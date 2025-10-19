El PP se prepara para el interrogatorio a Pedro Sánchez en la comisión del 'caso Koldo'

El senador del PP, Fernando Martínez-Maíllo, adelantó que su grupo parlamentario centrará el interrogatorio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la 'comisión Koldo' en saber si el exministro José Luis Ábalos "colaboró en financiar al PSOE", así como en la imputación de su esposa, Begoña Gómez, o el caso relacionado con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

"Hay muchísimos temas, pero tampoco vamos a dar más pistas", apostilló el senador 'popular' en una entrevista en 'RNE' en la que ha detallado algunas pinceladas del contenido en el que se centrará su grupo durante la comparecencia de Sánchez el próximo 30 de octubre en el Senado.

Según avanzó, el PP también preguntará a Sánchez por qué decidió incluir a José Luis Ábalos en las listas electorales del PSOE del año 2023 cuando le "cesó" en el año 2021.

En cualquier caso, aseguró que hay "muchas preguntas" que Sánchez "no ha querido nunca contestar": "Pero aquí tiene obligación de comparecer y de decir la verdad. Eso sé que le va a costar mucho, pero va a tener que decirla, porque si no, hay un delito", apostilló.

¿Quién interrogará al presidente?

Ante la incógnita por saber qué senador llevará el interrogatorio a Sánchez, Maíllo defendió el hecho de no dar el nombre de la persona elegida hasta el mismo día de la comparecencia, alegando que se ha hecho con todos los comparecientes.

Según justificó, los 'populares' se han encontrado "algunos ejercicios de presiones" por parte de algunos comparecientes, "e incluso de intimidaciones". "Como cuando el señor Puente vino a la comisión y dijo que tenía dosieres de todos los senadores", añadió.

En cualquier caso, Maíllo adelantó que todos los integrantes de la comisión sí que participarán en la elaboración del interrogatorio a Sánchez, aunque "con bastante certeza" será una única persona la encargada de formularlo.

"No tiene motivos" para guardar silencio

Al ser preguntado por si teme que Sánchez alegue la judicialización de algunas cuestiones para no contestar, Maíllo creyó que sería un "error" porque no está imputado y no tiene "muchos motivos" para guardar silencio: "Hacerlo sería casi una declaración de culpabilidad".

Con todo, Maíllo evitó aclarar si posteriormente citarán a Begoña Gómez. "Paso a paso, está pendiente que salgan algunos informes nuevos de la UCO, sobre Ángel Víctor Torres o sobre Armengol, vamos decidiendo poco a poco y no hay que adelantar acontecimientos".