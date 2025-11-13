Las preguntas de Rubén Amón que atizan al fiscal general del Estado: "¿No se comportó como una marioneta de Sánchez?"

El periodista Rubén Amón ha dedicado las siete preguntas que plantea en 'Más de uno' cada día al fiscal general del Estado. Amón lanza unas preguntas sobre el fiscal en las que alude al comportamiento de Álvaro García Ortiz y a la actuación de la fiscalía y la Abogacía del Estado en el juicio al fiscal.

Una de las preguntas de Amón que atiza al fiscal es sobre si éste aludió a sus galones durante el juicio para intimidar a los jueces y se consideró a sí mismo por encima de le ley. Además, Amón hace referencia en sus preguntas a la actuación de la fiscalía y la Abogacía del Estado preguntando en cuántos procesos judiciales éstos defienden al acusado en lugar de acusarlo.

Además, Amón lanza la pregunta de si el fiscal general del Estado se ha comportado como una marioneta o no.

Las siete preguntas (y media) de Amón:

1.- ¿En cuántos procesos judiciales la fiscalía y la Abogacía del Estado defienden al acusado en lugar de acusarlo?

2. ¿No le dio vergüenza a García Ortiz amañar una pantomima judicial en la que se abstuvo de responder a las acusaciones particulares mientras el ministerio público tocaba la lira?

3.- ¿Por qué García Ortiz aludió a sus galones, acaso para intimidar a los jueces, a considerarse a sí mismo por encima de al ley?

4.- Fiscal general del estado o no, ¿acaso no se comportó como una marioneta de Sánchez?

5.- Entendemos muy bien la conciencia de García Ortiz respecto a la protección de datos, pero ¿no es un tanto sospechoso, llamadme loco, que hiciera desaparecer los suyos justo el día en que se le abrieron las diligencias?

6.- ¿Por qué Sánchez reprochó ayer al Parlamento su falta de apoyo cuando es él quien lo ha perdido a cuenta de sus mentiras y compromisos fallidos?

7.- ¿No es eso lo que le hizo saber Miriam Nogueras en nombre de Puigdemont?

Y media:

Sánchez insiste en que piensa aguantar hasta 2027, pero ¿y si tanta arrogancia termina por....?