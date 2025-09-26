POLITICA

La pregunta de Mamen Mendizábal sobre el think tank de Espinosa de los Monteros: “¿Quién lo paga?”

La periodista ha cuestionado en Más de Uno el origen del dinero para sustentar dicha fundación y sus actos de inauguración.

Carlos Martín

Madrid |

El exdiputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros presentó el pasado jueves en el Colegio de Arquitectos su nuevo 'think tank', Atenea. Al acto acudieron políticos de PP y de la formación liderada por Santiago Abascal, así como miembros de la sociedad civil como el nexo corruptor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, y el fundador de la empresa 'Desokupa', Daniel Esteve. Sin embargo, la periodista Mamen Mendizábal ha mostrado algunas dudas acerca del acto: "¿Quién lo paga? ¿Quién mete la pasta ahí?"

Por su parte, Carlos Alsina se centró más en el hecho de las ideas, y ha apuntado que tiene trabajo Espinosa de los Monteros, puesto que si lo que ha fundado es un "laboratorio de ideas", los oyentes han tomado nota de que "no se ha comentado ni una sola".

La fundación tendrá un organigrama corto. Espinosa de los Monteros estará al frente; el vicepresidente será Ricardo Garrudo, fundador de Vox en Cantabria y exvicesecretario nacional de Movilización del partido. La tesorería correrá a cargo de Inés Cañizares, exportavoz adjunta de Vox en el Congreso y vicealcaldesa de Toledo. Y cerrarán el cuadro José Ramón Bauza -exeurodiputado de Ciudadanos y expresidente de Baleares- y Fran Hervías -exsecretario de Organización de Ciudadanos y asesor del PP durante la época de Pablo Casado.

